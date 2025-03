Forza Italia: “I soldi che i cittadini versano al Consorzio vadano a Regioni e Comuni”

CALENZANO – “Forza Italia chiede che i fondi che i cittadini della Piana e di Firenze versano annualmente ai consorzi di bonifica vengano invece destinati direttamente alla Regione e ai Comuni, per garantire una gestione più efficiente della manutenzione e della pulizia di fiumi e torrenti, sotto il controllo di una commissione nazionale”, lo affera Biancastella Maienza coordinatrice di Forza Italia Calenzano riferndosi all’emergenza dei giorni scorsi.

Il coordinamento di Forza Italia Calenzano, insieme ai segretari provinciale Paolo Giovannini e regionale Marco Stella, esprime solidarietà alle famiglie colpite dagli allagamenti e a quelle che risultano ancora isolate. Un ringraziamento particolare viene rivolto ai volontari, che con il loro impegno stanno supportando le operazioni di soccorso e gestione dell’emergenza. Forza Italia solleva interrogativi sulla gestione della sicurezza idrogeologica del territorio e chiede un cambiamento radicale: la soppressione dei consorzi di bonifica e il trasferimento delle competenze alla Regione Toscana, con l’istituzione di una commissione nazionale di supervisione per il coordinamento degli interventi e delle grandi opere.

Secondo Forza Italiaquanto accaduto il 14 marzo “non è un evento isolato, ma si ripete con allarmante frequenza. Campi Bisenzio, Calenzano, Carraia e Legri erano già state colpite da alluvioni poco più di un anno fa, senza che venissero adottate misure strutturali efficaci per prevenire nuovi disastri”.

“Non possiamo attribuire tutto al cambiamento climatico – continua Maienza – ma dobbiamo interrogarci su cosa non sia stato fatto che doveva essere fatto e su cosa si deve fare per il futuro. È tempo di cambiare prospettiva, di intervenire in modo concreto e soprattutto di farlo velocemente”. Forza Italia chiede quindi chiarezza sulle responsabilità, un’indagine approfondita sulla gestione delle opere di prevenzione e un cambio di rotta nella politica di manutenzione del territorio, affinché i cittadini non si ritrovino nuovamente a spalare fango per eventi che non possono più essere considerati imprevisti.