Forza Italia lancia la sfida per le elezioni. E insieme a Cambiare si può presenta i propri candidati

CAMPI BISENZIO – Forza Italia presenta il simbolo che “accompagnerà” il partito nella corsa alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio a sostegno della candidatura a sindaco di Paolo Gandola; Gianni Baudo presenta a sua volta altri candidati che andranno a comporre la lista di Cambiare si può, anche questa nella coalizione che appoggia Gandola. “Dopo il grande impegno profuso all’opposizione, adesso siamo di nuovo in campo per rappresentare il “lievito” del centro-destra e contribuire alla vittoria di Paolo Gandola, con un simbolo forte e composito che vede, insieme alla bandiera azzurra e la scritta “Berlusconi per Gandola” anche il simbolo dell’Udc, della lista civica Brunella Bresci e del Partito liberale Italiano”: parole di Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro, che nell’occasione ha presentato anche alcuni dei candidati: lui sarà il capolista, altri membri sono Vincenzo Tutone e Manuela Bogazzi, che hanno ospitato nella loro storica attività in via Santo Stefano la sede elettorale aperta oggi, il coordinatore di Forza Italia Giovani Gabriele Balestri, Carlo Abbruzzo, Samuele Di Banella, Michela Barsottini, Alberto Attanasio e un volto sicuramente noto come quello di Gianluca Lapi, calciatore, pugile e grande protagonista del calcio storico fiorentino. “Forza Italia c’è, – ha concluso Caruso – abbiamo idee, volti e progetti. La nostra è l’unica coalizione che ha una visione precisa di città e poi abbiamo dalla nostra i grandi valori che fanno da collante al progetto che presentiamo: la famiglia, la libertà di impresa e il rispetto della vita vengono prima di tutto”.

“Forza Italia – ha detto Gandola – rappresenta un partito importante della nostra coalizione. Sono davvero felice della lista che è stata composta e insieme a tutti i candidati siamo certi di poter arrivare a guidare il Comune. Scuola e giovani rappresentano per noi delle assolute priorità, ci attiveremo subito per trovare i finanziamenti per realizzare la nuova scuola superiore in via del Giglio e metteremo le mani per risolvere i problemi e consentire che la nuova scuola dell’infanzia già prevista in via Gramignano possa essere davvero realizzata. E poi assegneremo una delega per la “Gioventù” a un assessore e avvieremo un dialogo permanente con i giovani per accogliere ogni loro proposta, avviare un incubatore per le start up e sostenerli nella loro volontà di aprire un’impresa”. E poi la viabilità e la circolazione stradale nel centro storico: “Qui – ha concluso Gandola – apriremo h24 il ponte sulla Rocca a doppio senso di circolazione e renderemo a senso unico via Santo Stefano, da piazza Matteotti a piazza Dante, creando ampi camminamenti pedonali e lo spazio per installare dehors sulla strada”.

Continua invece a crescere la lista Cambiare si può, che appoggia Paolo Gandola insieme a Impegno Vero, Lega, Forza Italia, Udc, Popolo della Famiglia, Partito Liberale Italiano e Noi moderati. “Con noi – ha detto il capolista e fondatore Gianni Baudo – ci saranno anche Cristian Paoli, Beatrice Marchionni e il dottor Piero Tozzi, che porta in “dote” anche il sostegno del M.e.d.a, il movimento europeo diversamente abili. Tutti loro si aggiungono a Marialucia Viola, Leonardo Laurini e Antonella Musci, già presentati nei giorni scorsi con un unico obiettivo: essere decisivi e contribuire alla vittoria del centro-destra campigiano”.