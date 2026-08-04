Forza Italia: nasce il coordinamento cittadino

SESTO FIORENTINO – Si è costituito nei giorni scorsi il nuovo coordinamento cittadino di Forza Italia. “Il coordinamento – si legge in una nota di Forza Italia – si propone di rimettere al centro del dibattito cittadino le reali necessità della comunità sestese e, con una visione più allargata, anche della comunità metropolitana, concentrandosi fin da subito […]

SESTO FIORENTINO – Si è costituito nei giorni scorsi il nuovo coordinamento cittadino di Forza Italia. “Il coordinamento – si legge in una nota di Forza Italia – si propone di rimettere al centro del dibattito cittadino le reali necessità della comunità sestese e, con una visione più allargata, anche della comunità metropolitana, concentrandosi fin da subito su alcuni pilastri fondamentali: la tutela del territorio e la sua valorizzazione storico-culturale, il potenziamento dei servizi sanitari e dei trasporti locali, la sicurezza nei quartieri, la transizione ecologica ed il sostegno alle imprese del territorio”.

“La nascita di questo coordinamento rappresenta un punto di svolta per la nostraesperienza civica e politica – die Katia Traversini, avvocato, nominata Commissario ufficiale di Sesto Fiorentino per Forza Italia – Abbiamo deciso di superare le vecchie frammentazioni per costruire un’alternativa solida, basata sull’ascolto e sulla competenza. Le nostre porte sono aperte a tutte le energie sane della città che vogliono dare un contributo concreto per cambiare in megliio”.

Inoltre domenica 20 settembre si terrà la Festa Azzurra che nei locali del Fantastic Garden via XX Settembre, 200.