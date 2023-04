Forza Italia presenta i candidati, fra i nomi di spicco quello di Gianluca Lapi

CAMPI BISENZIO – Presentazione dei candidatidi Forza Italia alle prossime elezioni ieri pomeriggio a Campi Bisenzio. Alla presenza dell’onorevole Erica Mazzetti, del coordinatore provinciale Paolo Giovannini e del coordinatore comunale Angelo-Victor Caruso. “In campo, con tanti professionisti del territorio, esercenti e volti giovani – si legge in una nota – anche Gianluca Lapi, storico calciante del calcio storico fiorentino e campigiano doc”. “Forza Italia corre per vincere, – ha detto Mazzetti – siamo pronti a garantire il buon governo del centrodestra, con idee chiare e precise per garantire un rilancio del centro storico e trasformare la città davvero dalla parte delle imprese del territorio. Paolo Gandola è il miglior candidato possibile e tutti noi siamo al suo fianco per sostenerlo in questa bellissima campagna elettorale. Da Roma lavorerò per la città anche per realizzare, finalmente, i tanti progetti viari a partire dalla Circonvallazione ovest fino al ponte sull’Arno che avrà ripercussioni anche per Campi”.

Durante la presentazione dei candidati, Gandola ha presentato un altro punto del suo programma: “Dopo vari anni di Ztl e dopo aver osservato i risultati che ha prodotto, crediamo che sia arrivato il momento di un cambio di passo. Oggi portare o riprendere i bambini all’asilo o a scuola, o andare a fare sport da una parte all’altra di Campi e un’impresa. Per questo ci adopereremo per riorganizzare e incrementare la circolazione nel centro storico, agevolando per quanto possibile il traffico “locale” per “motivi commerciali”.

Da qui le idee: “Il ponte sulla Rocca tornerà a essere percorribile h24 in doppio senso di marcia. Mentre via Santo Stefano, da piazza Matteotti a Piazza Dante, sarà percorribile h24 a un solo senso di marcia, da Prato verso Firenze, così da creare ai lati, ampi camminamenti protetti e sicuri per i pedoni e consentire, laddove richiesto, l’installazione di dehors a servizio delle attività presenti in città. Da Firenze verso Prato, invece, si percorrerà via Don Minzoni dove invertiremo il senso di marcia per poi entrare in piazza Matteotti e percorrere il ponte alla Rocca”. “Forza Italia corre per vincere, – ha concluso Giovannini – Paolo Gandola è un volto pulito, un amministratore serio che si è sempre impegnato per il territorio. Avvertiamo in città grandi consensi e siamo certi di riuscire, tutti insieme a garantire un nuovo futuro a Campi Bisenzio riportando quel buon governo che i cittadini hanno già sperimentato a Pistoia, Arezzo, Siena, Grosseto, Lucca e in tante altre città Toscane”.