Forza Italia “promuove” Villa Magli: “Una struttura importante per il territorio”

CALENZANO – Una visita “conoscitiva”: è quella effettuata nella giornata di ieri da Daniela Pancani, consigliera comunale e capo gruppo del Gruppo Misto per Forza Italia, a Villa Magli. Un sopralluogo effettuato alla presenza della dirigente di struttura, Aurora Figlini, della responsabile per la sicurezza, Catiuscia Giovannetti, e di Silvia Sensi, responsabile Ufficio casa e sicurezza che “ringrazio per la disponibilità”, dice Pancani. “La Rsa è di proprietà del Comune di Calenzano dal 2003, a seguito di una concessione di costruzione e gestione da parte della signora Magli. La struttura è stata costruita nel 2001 ed è gestita da Villa Magli Srl, accreditata con Asl/SdS. La struttura si presenta molto curata nei suoi spazi interni ed esterni. È dotata di un grande giardino sul retro, con la presenza di una rampa di attraversamento a norma per le barriere architettoniche. La capienza attualmente degli utenti è di 46 ospiti ultrasessantacinquenni, con otto presenze di ospiti in regime diurno ( la capienza massima è di 10 posti). Il personale è costituito da 6 infermieri, 27 OSS, uno psicologo, due fisioterapisti, due educatori e due di personale addetto alle pulizie. La struttura è fornita di un Defibrillatore automatico e di porte antipanico. In conclusione, la struttura si presenta in buone condizioni e sembra adeguata anche dal punto di vista architettonico e della sicurezza. Riteniamo importante per il Comune, avere sul proprio territorio una Rsa con queste caratteristiche e che sia presente una attenzione sempre maggiore alle persone fragili, come lo sono gli anziani nella nostra società. Questa è una componente fondamentale a cui Forza Italia intende porre sempre maggiore attenzione, tutela e monitoraggio”.