Forza Italia scrive al sindaco Fossi: “Campi si candidi a città italiana dei giovani”

CAMPI BISENZIO – “La città di Campi Bisenzio partecipi al bando aperto per le candidature a “Città italiana dei Giovani” per il 2021″. E’ questo l’invito che Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia e consigliere metropolitano, ha rivolto stamani al sindaco Emiliano Fossi protocollando un apposita lettera. “Come noto – ha spiegato Gandola insieme a Gabriel Balestri, responsabile comunale di Forza Italia Giovani – il Consiglio Nazionale dei Giovani, in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale per i Giovani, ha indetto il bando aprendo le candidature per il Premio Città Italiana dei Giovani che viene assegnato, per il periodo di un anno, ad una città italiana attraverso un processo di partecipazione e valutazione inclusivo e trasparente. Il Premio intende promuovere progetti di città inclusive, resilienti e a misura di giovani sul modello degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di assicurare che esse diventino comunità nelle quali i giovani possano vivere secondo le proprie aspettative, in un ambiente sano, sicuro, stimolante, con spazi dedicati allo sviluppo delle potenzialità dei giovani”.

Saranno premiate, dunque, le proposte che favoriscano maggiormente il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la partecipazione dei giovani, nelle quali sia dato loro lo spazio e il supporto necessario per prendere parte attivamente ai processi decisionali del proprio territorio e che risultino essere più innovative sul piano dell’attivazione di percorsi volti a promuovere anche la cultura, la legalità e la tutela dell’ambiente, intesi come modelli di buone prassi, trasferibili e replicabili. “Campi Bisenzio – hanno continuato Gandola e Balestri – si configura, in quante alle nascite, come uno dei comuni più giovani della Regione Toscana e per questo la nostra Città ha “le carte in regola” per avanzare la propria candidatura, corroborata da una progettualità seria ed attenta, per ottenere il riconoscimento che mirerebbe a valorizzare la nostra città a livello nazionale. La candidatura andrà proposta entro il 30 novembre prossimo e ci auguriamo che il nostro Comune possa davvero prendere in seria considerazione il nostro invito”.