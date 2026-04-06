Fra colori, storia e partecipazione: il centro di Signa gremito per la festa della Beata

SIGNA – Una mattinata attraversata da colori, storia e partecipazione. E’ quella che ha animato oggi Signa in occasione della tradizionale festa della Beata Giovanna. Complice una giornata di sole, in tanti hanno riempito le strade del centro storico per assistere al corteo storico, cuore pulsante della manifestazione, capace anche quest’anno di richiamare un pubblico […]

SIGNA – Una mattinata attraversata da colori, storia e partecipazione. E’ quella che ha animato oggi Signa in occasione della tradizionale festa della Beata Giovanna. Complice una giornata di sole, in tanti hanno riempito le strade del centro storico per assistere al corteo storico, cuore pulsante della manifestazione, capace anche quest’anno di richiamare un pubblico numeroso. Oltre 400 figuranti in abiti d’epoca, frutto di un accurato lavoro di ricerca storica nei materiali, nei colori e nelle fogge, hanno sfilato, accompagnati dal ritmo dei tamburi e delle chiarine, tra armigeri, dame e popolani, rievocando la prima processione in onore della Beata risalente al 1385. Accanto a loro, i suggestivi Falconieri Fiorentini di Malmantile.

Accanto al sindaco Giampiero Fossi, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, il sindaco di Fucecchio Emma Donnini in rappresentanza della Città Metropolitana di Firenze, e il sindaco di Montepulciano Michele Angiolini, ospite d’onore. Con loro moltissimi rappresentanti istituzionali dei Comuni limitrofi. Il momento culminante si è raggiunto a mezzogiorno, sul sagrato della Chiesa di San Giovanni Battista, dove gli sbandieratori hanno dato vita a un’esibizione coinvolgente tra evoluzioni e giochi di bandiere, accolta dagli applausi del pubblico. A seguire, la solenne benedizione alla popolazione impartita da don Matteo Ambu.

“Quella di oggi è stata una mattinata che resterà impressa nella memoria di Signa, – ha detto il sindaco Fossi – vedere così tante persone, famiglie, giovani e figuranti, insieme alle istituzioni locali e regionali, ci ha confermato come questa Festa non sia solo una tradizione, ma il cuore pulsante della nostra comunità. C’è storia, fede, c’é amore e un forte senso di appartenenza: la Beata Giovanna continua a parlare al nostro presente, unendo tutta la Toscana. Questa partecipazione così ampia ci ha emozionato e ci responsabilizza, perché ci ricorda quanto sia importante custodire e tramandare tutto questo alle future generazioni”.

Per Emma Donnini, consigliera delegata della Città Metropolitana di Firenze “è stato un vero piacere far parte della emozionante cerimonia dedicata alla Beata Giovanna che vede tutta la comunità religiosa e civile della città di Signa coinvolta e partecipe. Grazie al sindaco Fossi e a tutta la amministrazione per l’accoglienza e la splendida organizzazione”. Il presidente Giani ha poi aggiunto: “Ogni anno questa Festa dimostra quanto storia e spiritualità possano diventare patrimonio condiviso. La figura della Beata Giovanna rappresenta un riferimento non solo per Signa, ma per l’intera Toscana, capace di unire comunità, fede e cultura nel segno di un’identità ancora viva”.