Fra giochi e letture, in blbioteca arrivano “Il suono dei libri” e “Bibliogame day”  

CARMIGNANO – Che suono hanno i libri? Il ciclo di letture animate e laboratori musicali, curati da Alessia Castellano (artista e atelierista) e Mirko Maddaleno (musicista e musicoterapeuta), punta proprio a scoprire “Il suono dei libri”. Gli incontri, promossi dal Comune con il Centro per il libro e la lettura (Cepell), per bambini tra i 4 e gli 8 anni, con l’obiettivo di avvicinare i più piccoli alla lettura e ai libri tramite il movimento, la creatività ed esperienze sensoriali, si articoleranno in sei sabato mattina, sempre con inizio alle 10.30: quattro (28 febbraio, 14 e 28 marzo, 4 aprile) avranno luogo nel contesto della biblioteca comunale “Aldo Palazzeschi” di Seano; due (7 e 21 marzo) nei locali di Comeana dello Spazio Giovani di piazza Cesare Battisti, 17/18. L’iniziativa, gratuita ma con posti limitati, è realizzata nell’ambito del progetto “Letture senza barriere, finanziato dal Cepell, con il bando “Lettura per tutti 2024”.

La biblioteca comunale, sabato 28 febbraio, sarà inoltre lo scenario di un intero pomeriggio (inizio alle 14.30) dedicato ai giochi da tavolo: il “Bibliogame day”, così è intitolato l’appuntamento a ingresso libero e gratuito, per adulti e ragazzi dagli 8 anni, è promosso dal Comune con gli esperti dell’associazione Ludissea42, che guideranno i partecipanti nella scelta dei giochi e ne spiegheranno le regole. Info, iscrizioni e contatti per “Il suono dei libri” e “Bibliogame day”: biblioteca comunale Palazzeschi” (via Gadda 27/29): 055 8705520; bibliotecapalazzeschi@comune.carmignano.po.it.