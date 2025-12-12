Fra innovazione e tradizione: tanti appuntamenti a Prato per la notte di San Silvestro e il Capodanno 2026

PRATO – Prato si prepara a vivere la notte di San Silvestro e il Capodanno 2026 con tanti appuntamenti per tutte le età fra innovazione e tradizione e un evento speciale: l’innovativa Silent Disco, un’esperienza colorata e divertente che coinvolgerà quattro diversi angoli della città. Il 31 dicembre l’atmosfera di festa partirà dal pomeriggio con le […]

PRATO – Prato si prepara a vivere la notte di San Silvestro e il Capodanno 2026 con tanti appuntamenti per tutte le età fra innovazione e tradizione e un evento speciale: l’innovativa Silent Disco, un’esperienza colorata e divertente che coinvolgerà quattro diversi angoli della città. Il 31 dicembre l’atmosfera di festa partirà dal pomeriggio con le iniziative di animazione per i più piccoli: dalle 16.30 alle 18.30 in piazza del Comune “Bolle di sapone” a cura di Jeniale Performer, un’animazione magica pensata per i bambini in attesa della notte più lunga dell’anno. Dalle 22.30 alle 23.15 e dalle 23.45 alle 00.30/1, invece, musica Itinerante e atmosfere Jazz per le vie del centro con Camillocromo street Band, una storica formazione italiana di questo genere che intratterrà il pubblico con un repertorio di swing e jazz.

L’evento clou è la “Silent Disco”, dalle 22.45 all’1.45 con quattro deejay che suoneranno in contemporanea, offrendo la possibilità di scegliere tra generi che spaziano dai mitici anni ’70, ’80, ’90 fino agli anni 2000. Un’esperienza nuova, in cui ogni partecipante potrà cambiare genere in qualsiasi momento attraverso la cuffia in dotazione, che si illuminerà di un colore abbinato alla musica scelta trasformando il centro in un’esplosione di luci danzanti e divertimento condiviso. Ecco le location: Edo Dj a La Cova, via Santa Trinita; Dj Simon Ozne Pub via Pugliesi; Dj Gigi Gradisca 1973 via Settesoldi; Andrea Panerai Dj Le Barrique via Mazzoni.

E per chi invece ama la tradizione, il 31 dicembre alle 22.30 ci sarà il tradizionale concerto degli auguri della Camerata Strumentale Città di Prato al Politeama, diretto dal maestro Marco Severi. In programma brani festosi e popolari per grande orchestra: Mozart, Rossini, Donizetti, Čajkovskij e Bizet con la celebre Carmen Suite. Dopo gli auguri, la serata si chiuderò con la Radetzky-Marsch di Strauss padre, in ossequio alla tradizione. Il 1 gennaio 2026 alle 17, infine, nell’atrio della Stazione centrale di Prato torna anche il concerto di Capodanno dell’Orchestra Edoardo Chiti, diretta dal maestro Leonardo Gabuzzini: giunto alla XXI edizione, vuole augurare un buon anno con il linguaggio universale della musica ai viaggiatori che transitano in stazione e ai tanti pratesi che non perdono l’occasione di ascoltare appunto l’orchestra cittadina.