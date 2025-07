Fra Puccini e le melodie che “parlano” la lingua della nostra terra: due concerti a Villa Alberti

L’emozione e la potenza della voce del celebre tenore Giorgio Casciarri e la musica della Nuova Compagnia Piazza Signoria, in un viaggio unico attraverso le melodie più incantevoli della musica italiana. Un doppio concerto per celebrare il fascino senza tempo del bel canto, capace di evocare sentimenti profondi e raccontare storie indimenticabili. Dopo il successo […]

L’emozione e la potenza della voce del celebre tenore Giorgio Casciarri e la musica della Nuova Compagnia Piazza Signoria, in un viaggio unico attraverso le melodie più incantevoli della musica italiana. Un doppio concerto per celebrare il fascino senza tempo del bel canto, capace di evocare sentimenti profondi e raccontare storie indimenticabili. Dopo il successo dell’anno scorso con l’evento dedicato alle arie di Giacomo Puccini raddoppiano quest’anno gli appuntamenti promossi a Villa Alberti dal tenore Giorgio Casciarri, Gen Llukaci (al violino), Dennis Biancucci (al pianoforte), con la conduzione di Valeria Bivona e la partecipazione della Nuova compagnia Piazza Signoria. “Si tratta davvero di un doppio evento imperdibile per chiunque desideri vivere un’esperienza artistica di grande eleganza e bellezza, – ha commentato il sindaco Giampiero Fossi – la qualità degli interpreti, la raffinatezza del repertorio e la magia dell’esecuzione renderanno le serate un’esperienza unica. Un doppio appuntamento, con ingresso gratuito, fortemente voluto dalla nostra amministrazione comunale. Un’occasione unica per confermare quanto sia fondamentale investire nella musica e nella valorizzazione dei talenti, perché è proprio attraverso l’arte che una comunità cresce, si riconosce e si proietta verso il futuro”.

Venerdì 11 luglio alle 21.15 si terrà il concerto “La voce e l’incanto”, giovedì 17 luglio, invece, sempre a villa Alberti, alle 21.15 spazio alla Nuova Compagnia Piazza Signoria per “Respiro di terra, voce e gente” con la partecipazione di Giorgio Casciarri, Valeria Bivona (tamburello e voce) Valerio Mari (flauto e voce), Francesco Cofone (chitarra e voce), Marco Brunetti (chitarra e voce) e Daniele Galanti alla fisarmonica. “Dopo il successo dell’anno scorso – ha continuato Casciarri – torno con piacere a Signa, una terra dove ho mosso i miei primi passi all’inizio della carriera, con due nuove serate rivolte al pubblico di ogni età. L’11 luglio andrà in scena un viaggio nel melodramma, da Rossini, Puccini, Donizetti e Verdi, spaziando tra le canzoni della grande musica italiana e non solo. Il 17, invece, l’evento sarà dedicato a Sandro Bertieri, musicista eccelso, componente della nostra compagnia, venuto a mancare nel dicembre scorso. Con noi, debutteranno anche Francesco Cofone e Marco Brunetti in uno spettacolo che metterà insieme tante melodie che parlano la lingua profonda della terra e della memoria collettiva. Protagonisti saranno non solo le voci e gli strumenti musicali ma anche e soprattutto i battiti che nascono dal cuore dei territori, mescolando tradizione e contemporaneità”.

“Stiamo lavorando per mettere a punto ogni aspetto, – ha concluso Cofone – dopo avere collaborato a lungo con Mogol sono felice di poter vivere questa nuova esperienza con la Nuova Compagnia Piazza Signoria, un progetto musicale che mi rende grato e davvero orgoglioso ma anche una sfida importante che mi vede collaborare con tanti amici e musicisti di grande esperienza, accomunati dall’amore per i suoni autentici, per le melodie che hanno attraversato il tempo senza mai perdere la loro forza”.