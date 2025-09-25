Fra sculture, divertimento e laboratori: il parco di Villa Montalvo si trasforma nella “capitale” delle zucche

CAMPI BISENZIO – Il parco di Villa Montalvo si prepara a trasformarsi in uno speciale mondo incantato e a ospitare, per sei fine settimana consecutivi, dal 27 settembre al 2 novembre, “Il regno delle zucche”, manifestazione organizzata per il secondo anno con il patrocinio del Comune di Campi Bisenzio. Il parco offrirà ai visitatori un’esperienza unica in un villaggio che li condurrà alla scoperta di questo prodotto vegetale, vero e proprio gioiello della natura, utilizzato per realizzare alcune statue artistiche. Testimonial dell’evento è “Lo zuccoso”, un personaggio di fantasia che sarà anche il simbolo de “Il regno delle zucche”. Alcune di queste sculture, fra l’altro, verranno realizzate direttamente da Fabrizio Galli, uno dei più innovativi maestri costruttori del Carnevale di Viareggio.

Non solo opere d’arte fatte di zucche però. “Il regno delle zucche” sarà infatti anche molto di più e offrirà tante occasioni di svago e divertimento alle famiglie. Ogni fine settimana saranno presenti attrazioni, esposizioni e attività divertenti per tutte le età in un ambiente coinvolgente che promuove bellezza, socialità e armonia, offrendo al tempo stesso più di un’opportunità per trascorrere del tempo insieme e prepararsi a festeggiare Halloween. A partire dal teatro delle rotoballe dove saranno allestiti quattro spettacoli giornalieri a ingresso libero che vedranno protagonisti, giocolieri, circensi, bolle di sapone giganti e molto altro ancora. Ci saranno inoltre spazi dedicati all’animazione e alla baby dance, oltre al laboratorio delle zucche con la guida degli animatori. Sempre all’interno del parco sarà allestita anche un’area Luna Park, un labirinto “zuccoso”, un percorso per i carrellini nel quale i più piccoli potranno sfidarsi tra di loro e anche una speciale zona dedicata allo street food. “Il regno delle zucche” sarà aperto dal 27 settembre al 2 novembre ogni sabato e domenica dalle 10 alle 20. Per ulteriori informazioni e per acquistare i biglietti di ingresso www.ilregnodellezucche.it, i bambini con biglietto ridotto avranno in omaggio 2 giri sulle attrazioni del Luna Park. In alternativa, solo per informazioni, è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 331 4417741.