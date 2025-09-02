CAMPI BISENZIO – Manca sempre meno all’inizio della festa della Misericordia di Campi Bisenzio, appuntamento fra i più attesi sul territorio campigiano e non dopo la pausa estiva. Con tante serate che dal 4 al 13 settembre animeranno il parco di Villa il Palagio come, per esempio, venerdì 5 settembre la “Serata cervellone”, domenica 7 settembre la tradizionale serata dedicata alla rificolona e lunedì 8 settembre il karaoke. Ma non solo, visto che tutti i giorni si potranno trascorrere delle piacevoli serate all’insegna del buon cibo della tradizione campigiana. Per uno scopo nobile: il ricavato della festa, infatti, andrà a sostenere l’acquisto di una nuova ambulanza dedicata ai servizi di emergenza territoriale. Per info e prenotazioni ai tavoli (già aperte) 3351083272. “Si tratta di una serie di appuntamenti – spiega il Provveditore della Misericordia di Campi Bisenzio, Cristiano Biancalani – che per l’associazione rappresentano un significativo momento di aggregazione fra i tanti confratelli che ne fanno parte e che preparano, da settimane, dieci giorni impegnativi, ma da vivere come un servizio a favore degli altri, così come facciamo durante tutto l’anno”.
Fra tradizione e solidarietà: festa della Misericordia di Campi Bisenzio, il 4 settembre si parte
