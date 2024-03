Frana 325, la prima “finestra” di circolazione ha permesso il passaggio di 70 mezzi pesanti

PRATO – Aperta stamani, dalle 7 alle 8.15, in località Le Coste la prima “finestra” per la riapertura della circolazione sulla 325, interrotta a seguito della recente frana. Sono stati 70 i mezzi pesanti che sono circolati in entrambi i sensi dell’arteria, usufruendo del parziale ripristino della circolazione, a cui hanno presenziato la vice presidente […]

PRATO – Aperta stamani, dalle 7 alle 8.15, in località Le Coste la prima “finestra” per la riapertura della circolazione sulla 325, interrotta a seguito della recente frana. Sono stati 70 i mezzi pesanti che sono circolati in entrambi i sensi dell’arteria, usufruendo del parziale ripristino della circolazione, a cui hanno presenziato la vice presidente Paola Tassi e i tecnici della Provincia che hanno attentamente monitorato il flusso di traffico. I lavori del cantiere andranno avanti ininterrottamente per tutto il fine settimana e le “finestre” per il passaggio dei mezzi pesanti rimarranno attive anche domani, sabato 16 marzo, e domenica. Intanto la Provincia di Prato fa sapere che rispetto alla prima ipotesi per la messa in sicurezza del fronte di frana, che prevedeva l’installazione di una paratia in ferro, dopo la conclusione del disgaggio, la direzione lavori ha scelto di posizionare una barriera di protezione, alta 4 metri composta da blocchi “componibili”, per mettere al riparo da un’eventuale caduta di massi i veicoli pesanti che transitano dalla sr 325 durante le finestre di apertura. Tra lunedì e martedì prossimi infatti inizierà la stesura della rete di protezione su tutto il fronte di frana alto 60 metri.

«Queste operazioni sono indispensabili per garantire la sicurezza della circolazione ma richiedono molto tempo, che inevitabilmente viene sottratto alle lavorazioni sulla frana. – spiega la vice presidente Paola Tassi – Questi giorni sono di fondamentale importanza per valutare la situazione e l’adozione di eventuali correttivi. Abbiamo raccolto tutte le istanze e le sottoporremo al vaglio del direttore dei lavori». Intanto nei prossimi giorni è attesa anche la perizia del direttore dei lavori, ingegner Sirio Chilleri, che darà conto delle indagini geologiche e geofisiche effettuate nei giorni scorsi dal team di professionisti, chiamati a indagare la natura del fronte franoso. In base ai risultati delle indagini saranno decisi gli interventi progettuali di messa in sicurezza per il passaggio a senso unico alternato e di sistemazione definitiva della parete.

Dal pomeriggio odierno è consentito nelle “finestre” per la circolazione (ore 7-8.15 e 17-18.15) anche il passaggio dei mezzi per il trasporto merci fino a 3,5 tonnellate.