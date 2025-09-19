Fratellanza Popolare di San Donnino, due fine settimana con la “Sagra di tagliata, pecora e pizza”

CAMPI BISENZIO – Due fine settimana a tutto gusto con la Fratellanza Popolare di San Donnino. L’associazione, infatti, il 20 e 21 e 27 e 28 settembre organizza la “Sagra della tagliata, pecora e pizza”. L’appuntamento è presso la sede dell’associazione, in via delle Molina, per assaggiare ancora una volta tutto il buono fatto con il cuore dai volontari della Fratellanza. Ogni sera dalle 19.30 si accenderanno i fuochi e si accoglieranno i visitatori con i profumi e i sapori della vera cucina toscana. La grande novità di quest’anno è il nuovo bar pizzeria gestito direttamente dalla Fratellanza, dove sarà possibile gustare un aperitivo solidale prima di cena, con prodotti di qualità e un’atmosfera accogliente e conviviale. Da martedì 23 settembre infatti aprirà ogni sera (fino alla domenica) la pizzeria, con pizze gustose e tante golosità. In tavola alla sagra, invece, ci saranno piatti genuini e gustosi: penne al ragù o alla pecora, pecora in umido, bistecchine di pecora, tagliata e pizza per tutti i gusti. Piatti semplici ma autentici, frutto dell’impegno e della dedizione di chi, ogni giorno, mette il proprio tempo al servizio della comunità. “La nostra sagra – spiegano dalla Fratellanza – è più di un evento gastronomico: è un’occasione per stare insieme, sostenere un’associazione attiva sul territorio nella protezione civile, nei servizi sociali e nelle emergenze, e condividere una settimana all’insegna del buon cibo e della solidarietà. Vi aspettiamo numerosi”. Info www.fratellanzasandonnino.it – 055 8992130.