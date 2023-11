Fratellanza Popolare: una sottoscrizione per i cittadini ma anche per se stessi. Con l’alluvione ha perso due mezzi

CAMPI BISENZIO – Quando si dice la forza del volontariato. Una forza dimostrata a più riprese e, in maniera ancora più evidente, in occasione di questa tragica alluvione. Un’ulteriore dimostrazione arriva dalla Fratellanza Popolare di San Donnino, in prima linea fin dall’inizio dell’emergenza, e che vuole dare una mano concreta ai cittadini e contemporaneamente aiutare la stessa associazione, che proprio a causa dell’alluvione ha perso due mezzi. Nasce con questo duplice obiettivo la sottoscrizione aperta per aiutare, anche a conclusione dell’emergenza, chi avuto danni significativi. Ma non solo, perché prestando i soccorsi alla cittadinanza in questi giorni, la Fratellanza ne è uscita “malconcia” e adesso anche in via delle Molina, dove ha sede, si fa il conto dei danni. Per fare una donazione, quindi, è stato aperto un conto corrente intestato a Fratellanza Popolare San Donnino con IBAN Chianti Banca IT09T0867321400000000401409 – Causale: alluvione Campi Bisenzio. I fondi raccolti, quindi, da un lato saranno utilizzati, come spiega il presidente Alessio Ciriolo, “per arrivare subito sul territorio e intercettare le principali esigenze dei cittadini, che vanno dalla necessità di nuovi indumenti al cibo, solo per fare due esempi. Dall’altro serviranno anche per la nostra associazione, con una certezza: tutto quello che ci verrà donato sarà rendicontato centesimo per centesimo, proprio perché l’ultima cosa che vogliamo è lucrare sulla generosità della gente”.