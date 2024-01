Fratelli d’Italia: “Al cimitero di San Mauro episodi spregevoli. Ma contro il degrado serve più sicurezza”

SIGNA – “Fratelli d’Italia Signa condanna fermamente gli atti vandalici che si ripetono da novembre presso il cimitero di San Mauro”: a dirlo sono il coordinatore comunale Marco Colzi e il consigliere comunale Vincenzo De Franco, che aggiungono: “Nella notte di Capodanno si è verificato l’episodio più grave, con il danneggiamento di lapidi, l’asportazione della recinzione che impediva l’accesso alle aree con le strutture in dissesto e dei puntelli che tenevano in equilibrio le strutture stesse, fatiscenti da anni. Questi atti sono inaccettabili e li condanniamo con fermezza, sperando che i responsabili siano individuati e puniti con la massima severità”.

“Tuttavia, Fratelli d’Italia non può fare a meno di rilevare l’inerzia dell’amministrazione comunale in ritardo di anni nel ripristinare condizioni minime di decoro nel cimitero di San Mauro, che versa da anni in condizioni vergognose come abbiamo più volte documentato e denunciato e si arriva solo ora, a sei mesi dalle elezioni, a iniziare le esumazioni. Cosa avrebbe voluto “comunicare” di diverso a inizio anno il sindaco dallo squallore in essere nei cimiteri cittadini? Questa situazione di degrado indubbiamente favorisce l’esasperazione dei cittadini e qualcuno può sentirsi perfino autorizzato a compiere simili atti spregevoli”.

Fratelli d’Italia chiede quindi all’amministrazione comunale “di procedere con urgenza a mettere in sicurezza i cimiteri comunali, che non significa puntellare le pareti in procinto di crollo, ma garantire il rispetto per la memoria dei defunti e delle loro famiglie, come già abbiamo reiteratamente richiesto nel corso degli anni. Basta con le promesse, l’amministrazione proceda rapidamente a incrementare la vigilanza del cimitero, anche con l’ausilio di telecamere di sorveglianza e a eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per ripristinare le condizioni di sicurezza e decoro del cimitero che mancano da anni”.