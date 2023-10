Fratelli d’Italia: “Giardini di via Don Minzoni, non possono esserci “zone franche” nella nostra città”

CAMPI BISENZIO – “Lo stato di degrado dei giardini di via Don Minzoni è diventato insostenibile”: a dirlo è Pierfrancesca Gallorini, coordinatrice di Fratelli d’Italia, che si riferisce in modo particolare a quanto accaduto nei giorni scorsi e che “ha costretto i residenti nella zona, – spiega – letteralmente esasperati, a rivolgersi al nostro partito”. “La situazione era già critica, con la microcriminalità che regna sovrana da anni, atti vandalici, schiamazzi notturni e inciviltà. Ma nell’ultimo fine settimana, oltre alla presenza dei “soliti” spacciatori, venditori ambulanti di bevande alcoliche non autorizzati e consumatori, c’era anche chi urlava agitando catene e chi aveva in mano sassi pronto a sfidarsi”, ha aggiunto Roberto Valerio, consigliere comunale di Fratelli d’Italia. “Presenterò un’interrogazione in consiglio comunale – aggiunge – in quanto non è più accettabile tollerare queste situazioni di degrado diffuso; l’amministrazione comunale ha il dovere di intervenire con azioni tangibili mentre l’introduzione del terzo turno della Polizia municipale, richiesta da tempo, non è più rinviabile”.