Fratelli d’Italia: “Poggio a Caiano cambia davvero: i fatti parlano chiaro”

POGGIO A CAIANO – “Poggio a Caiano cambia davvero: i fatti parlano chiaro”: a dirlo, in una nota, è il direttivo di Fratelli d’Italia, che poi spiega: “La giunta guidata dal sindaco Riccardo Palandri continua a dimostrare con i fatti l’impegno concreto verso Poggio a Caiano. Sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione straordinaria al cimitero comunale, con il via al cantiere sul lotto B, l’area che presentava le maggiori criticità. Un intervento atteso e necessario per restituire piena accessibilità e dignità a un luogo di fondamentale valore per la cittadinanza. Sempre ad agosto sarà riaperta anche piazza XX Settembre, al termine dei lavori di riqualificazione. Sebbene alcuni elementi di arredo urbano siano in arrivo, la piazza verrà resa subito fruibile, per offrire ai cittadini uno spazio pubblico rinnovato e sicuro”.

“A questi interventi – continuano – si aggiunge l’avvio dei lavori di riqualificazione della palestra di via Giotto, altro impegno assunto in campagna elettorale e oggi in corso di realizzazione. Gli interventi interesseranno il tetto, le facciate esterne, gli interni, gli spogliatoi, i bagni, l’impianto elettrico e la pavimentazione sportiva. Un’azione strutturale e completa per una palestra più sicura, funzionale e accogliente, a beneficio di chi la vive quotidianamente. Tre cantieri, tre interventi strategici, simbolo di una concreta e responsabile attività amministrativa, che ha scelto di agire con serietà e continuità. Nel silenzio dei social, ma con il rumore degli atti concreti e dei risultati, la giunta Palandri continua a lavorare per realizzare con determinazione quanto promesso ai cittadini. A chi fino ad oggi ha fatto polemica inutile e strumentale, rispondiamo con i fatti e non come le precedenti amministrazioni che con decenni di trascuratezza aveva portato il degrado nel nostro Comune”.