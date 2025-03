Fratelli d’Italia Signa a sostegno della giunta di Poggio a Caiano: “Avanti con determinazione per una viabilità migliore”

SIGNA – Fratelli d’Italia Signa (nella foto il coordinatore Marco Colzi) esprime “pieno sostegno alla giunta di Poggio a Caiano e al sindaco Palandri nella gestione della viabilità cittadina. La recente sentenza del Tar della Toscana, che ha annullato l’ordinanza numero 67 del 30 aprile 2024 per un difetto di forma, non cambia la sostanza di un progetto voluto e condiviso con i cittadini. Il senso unico su via Vittorio Emanuele ha rappresentato un grave disagio per i cittadini di Poggio Nuovo, in particolare per gli studenti che utilizzano la linea 51 per raggiungere Firenze e tornare”. E ancora: “Il senso unico di via Vittorio Emanuele ha causato notevoli disagi nel servizio di trasporto pubblico, complicando gli spostamenti quotidiani e penalizzando in particolare anziani e giovani con le loro famiglie. È quindi prioritario mantenere il doppio senso di marcia per garantire una mobilità più agevole ed efficiente per tutti. Ribadiamo pertanto il nostro sostegno a questa scelta e invitiamo l’amministrazione comunale a proseguire con determinazione sulla strada intrapresa, garantendo soluzioni concrete anche per i nostri concittadini di Poggio Nuovo (Signa) e contrastando ogni tentativo di strumentalizzazione politica da parte di chi tenta di ostacolare un’azione amministrativa orientata al bene comune. Siamo certi che, con il giusto iter e una rinnovata attenzione agli aspetti formali, il progetto potrà essere riproposto e realizzato nell’interesse di Poggio a Caiano e dei cittadini di Poggio Nuovo”.