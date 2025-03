Fratelli d’Italia: “Sottopassaggio chiuso e treni deviati, troppi disagi per i pendolari signesi…”

SIGNA – Prima il sottopassaggio chiuso (dal lato di via delle Terrecotte) per i lavori. Quindi la sospensione di diversi treni finoal 24 marzo a causa della recente ondata di maltempo. Per il coordinatore signese di Fratelli d’Italia, Marco Colzi, ci sono “gravi disagi per i pendolari di Signa”. Colzi punta il dito soprattutto contro […]

SIGNA – Prima il sottopassaggio chiuso (dal lato di via delle Terrecotte) per i lavori. Quindi la sospensione di diversi treni finoal 24 marzo a causa della recente ondata di maltempo. Per il coordinatore signese di Fratelli d’Italia, Marco Colzi, ci sono “gravi disagi per i pendolari di Signa”. Colzi punta il dito soprattutto contro Ferrovie dello Stato, che “ha comunicato l’interruzione del tratto ferroviario interessato dalla stazione di Signa almeno fino al 24 marzo, con la conseguente cancellazione di tutte le corse sulla linea Firenze Castello – Empoli. Pertanto, i treni della linea Firenze – Pisa effettuano la fermata a Lastra a Signa anziché a Signa. Contestualmente, Rfi ha informato che fino al 31 marzo il sottopassaggio pedonale della stazione con accesso da via delle Terrecotte resterà chiuso per lavori. Questa situazione obbliga i pendolari a raggiungere la stazione di Lastra a Signa attraversando piazza Cavallotti, rendendo gli spostamenti ancora più complessi. A oggi, Trenitalia non ha previsto servizi sostitutivi con navette per i viaggiatori abituali della stazione di Signa, lasciando i pendolari senza alternative praticabili. Fratelli d’Italia Signa esprime profonda preoccupazione per i disagi che i cittadini stanno affrontando e sollecita l’amministrazione comunale di Signa ad attivarsi presso tutte le autorità competenti per garantire soluzioni adeguate e alternative valide per la mobilità dei pendolari”.