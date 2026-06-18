Fratres Campi Bisenzio, ecco il nuovo consiglio. Francesca Pardo confermata presidente, gli obiettivi fissati

CAMPI BISENZIO – Nuovo consiglio per il gruppo Fratres di Campi Bisenzio. E’ quello scaturito dalle elezioni dello scorso 7 giugno quando ci sono state le elezioni del nuovo direttivo per il quadriennio 2026-2030. Martedì 16, infatti, si è svolta la prima riunione di consiglio nel corso della quale sono state definite le cariche: Francesca Pardo presidente, Tania Biscardi vicepresidente, Stefano Salvi tesoriere, Leonardo Amerini capogruppo, Beatrice Parrini, Antonello Guggino e Federica Ceppi consiglieri. In sostanza tre conferme (Pardo, Biscardi e Salvi), due ritorni (Amerini e Ceppi) e due new entry (Parrini e Guggino). “Si tratta – ha spiegato Pardo – di un gruppo omogeneo e affiatato che già dalla prima riunione ha fatto emergere una gran voglia di mettersi al lavoro, intraprendendo strade per nuove iniziative e coinvolgendo i donatori nella vita associativa al fine di aumentare il numero di sacche di sangue intero e soddisfare il fabbisogno di plasma”. Per poi aggiungere: “Quello che si è chiuso con il mandato 2022-2026 è stato un quadriennio di grande lavoro in cui il numero di sacche raccolte è rimasto pressoché invariato. Siamo tuttavia riusciti a vedere crescere la parte sociale del gruppo, con la squadra di calcetto, solo per fare un esempio. Di pari passo è aumentato anche il numero dei nostri volontari, in controtendenza ad altre realtà associative, abbiamo rafforzato i rapporti con alcune associazioni campigiane fra cui il San Lorenzo”.