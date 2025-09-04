Fratres Lastra a Signa, tutti i numeri di un’estate ricca di appuntamenti. E di donazioni: in cento per un gesto di solidarietà

LASTRA A SIGNA – Il gruppo donatori sangue Fratres Giuseppe Nesi di Lastra a Signa non si è fermato neanche durante il periodo estivo. E lo ha fatto, come sempre, con un obiettivo ben preciso visto che proprio in estate la necessità di sangue resta alta, mentre le donazioni diminuiscono a causa delle vacanze e delle partenze dei donatori. “Ma i “nostri” donatori – dice la presidente Sandra Mugnaini – hanno risposto presente agli appelli rivolti loro e, durante i mesi di luglio e agosto, sono state 61 le persone che hanno fatto un gesto di solidarietà presso la nostra sede a Lastra a Signa e 39 presso i servizi trasfusionali degli ospedali per un totale di 100 donazioni. Fra questi, per 7 è stata la prima donazione, come Benedetta di 19 anni ed Edoardo di 29 anni; inoltre, 14 persone hanno effettuato la visita e gli esami per l’idoneità e doneranno durante le prossime giornate di raccolta”. E ancora: “Abbiamo promosso la donazione di sangue e plasma presso la piscina solarium di Lastra a Signa, abbiamo consegnato le nostre ormai “famose” bustine di zucchero a vari locali del territorio e, in collaborazione con l’ASD Centro Ginnastica, abbiamo donato alle ragazze che hanno partecipato al ritiro a Vidiciatico una salvietta con il nostro logo e quello del Centro Ginnastica. Non solo, perché durante l’Antica Fiera di Lastra abbiamo effettuato la giornata di raccolta, siamo stati presenti con il nostro gazebo in piazza e presso lo stadio al Torneo Leo 18 per promuovere la donazione di sangue e plasma e regalare i nostri palloncini colorati”. E adesso si guarda al futuro: “Domenica 7 settembre saremo in piazza del Comune insieme alle “Donne in Campo Toscana” per fare promozione e lunedì 8 settembre ci sposteremo in piazza Garibaldi con i nostri palloncini in occasione della rificolona. Le prossime giornate di donazione saranno invece domenica 14 e sabato 27 settembre, quest’ultima in collaborazione con l’associazione Noi per Voi in occasione della campagna “Ti voglio una sacca di bene” per i piccoli malati oncologici”. Per donare sangue è necessaria la prenotazione telefonando al numero 3397652996 oppure tramite il sito Internet www.fratreslastra.org.