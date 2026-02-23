Fugge all’alt della Polizia locale: fermato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale

PRATO – E’ fuggito all’alt della Polizia locale e si è dato ad una folle fuga tra le strade del Macrolotto Zero, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo: il fatto è è avvenuto sabato sera, quando una pattuglia del Reparto territoriale della Polizia locale durante, un servizio di controllo, ha intimato l’alt a un […]

PRATO – E’ fuggito all’alt della Polizia locale e si è dato ad una folle fuga tra le strade del Macrolotto Zero, ma gli agenti sono riusciti a bloccarlo: il fatto è è avvenuto sabato sera, quando una pattuglia del Reparto territoriale della Polizia locale durante, un servizio di controllo, ha intimato l’alt a un autoveicolo che stava percorrendo via Erbosa, ma il conducente non si è fermato dandosi alla fuga ad alta velocità per le vie del Macrolotto zero. La pattuglia è riuscita a riacciuffare e fermare il mezzo in via Colombo ma l’uomo ha ripreso la corsa quasi investendo uno degli agenti che stava uscendo dall’abitacolo. Dopo avere urtato la portiera del veicolo di servizio, si è nuovamente dato alla fuga fino a via Galcianese, dove gli agenti sono riusciti a fermarlo. L’uomo, L.R., di 40 anni, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento e l’autovettura è stata sequestrata.