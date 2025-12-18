“Fuori dal gioco”, conoscere e affrontare i videogiochi al Circolo La Vedetta

CALENZANO – Entrare nel gioco, anzi nel videogioco, per capire come funziona e scoprire il rapporto con la nostra realtà com la vita quotiiana. Comprenderne l’utilizzo per affrontare meglio il gioco. “Fuori dal gioco gamification, quando il gioco diventa videogioco” è il titolo di un incontro promosso dal Circolo Arci La Vedetta in programma questa sera 18 dicembre alle 21. Un incontro per guardare dietro lo schermo, tra algoritmi ed emozioni, e riflettere su come i videogiochi influenzano comportamenti, relazioni e immaginari. Parteciperanno alla serata Stefano Cecere, esperto e sviluppatore di videogiochi, ed Erika Cialdi, psicologa e psicoterapeuta. Durante la serata ci saranno le testimonianze del gruppo di genitori del Patto Digitale di Peretola. Alle 22 si terrà la proiezione del film “Il collezionista di carte (The Card Counter)” di Paul Schrader. L’ingresso è libero. Questo incontro, spiegano dal circolo La Vedetta, è il primo di otto incontri del ciclo “Tilt Off”, una campagna di contrasto alla ludopatia che Arci Firenze, Cooperativa Cat e Società della Salute Nord Ovest organizzano per sensibilizzare e lavorare sul contrasto alla ludopatia e al gioco d’azzardo.