Furba, nuovo percorso trekking. Domenica 31 maggio la “prima” passeggiata  

CARMIGNANO – “Le vie dell’acqua” sono quelle che percorrono le strade rinascimentali e medicee da “Lorenzo a Leonardo”, dalle Cascine di Tavola a Vinci, che raccontano al “futuro” le storie e la storia dei suoi luoghi: così recita il volume, di 127 pagine, edito dal Comune, presentato appena due settimane fa, nel quale sono descritti straordinari scenari naturalistici e paesaggistici e i loro, altrettanto straordinari, itinerari turistici, lenti e sostenibili. Uno di questi itinerari, realizzato nell’ambito dei “Cammini dell’acqua” di Publiacqua, che con Comune e Pro loco collabora all’iniziativa, sarà inaugurato la mattina di domenica 31 maggio: dalle 8, da piazza 4 Novembre (luogo di ritrovo), a Seano, prenderà il via la camminata sul nuovo tracciato escursionistico del torrente Furba. Un percorso ad anello, in parte anche dentro il greto, che, dalla partenza dal ponte che incrocia la Strada Regionale 66, si sviluppa per 12 chilometri, lungo la pista ciclopedonale che costeggia il torrente, risale a monte fino a Santa Cristina, punta verso La Rocca e ritorna, al punto d’avvio, dal lago di Castagnati, via Lame, parco museo Quinto Martini. Circa tre ore e 35 minuti di camminata, con difficoltà medio-alta, con i partecipanti che saranno accompagnati da Paolo Gennai, guida escursionista-ambientale. Agli escursionisti (non più di 20), ai quali viene richiesto abbigliamento comodo, k-way, calzature da trekking (no scarpe running), ricambio completo, borraccia piena, sarà offerta la colazione. Prenotazione obbligatoria (nome e cognome e cellulare) entro mercoledì 27 maggio: info@carmignanodivino.prato.it.