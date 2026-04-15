CAMPI BISENZIO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, sono intervenuti poco dopo le 2 a Campi Bisenzio in via del Paradiso per l’incendio di un furgone. Sul posto una squadra, che ha effettuato lo spegnimento delle fiamme. Non ci sono persone coinvolte, richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.
Furgone in fiamme nella notte in via del Paradiso
CAMPI BISENZIO – I Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Calenzano, sono intervenuti poco dopo le 2 a Campi Bisenzio in via del Paradiso per l’incendio di un furgone. Sul posto una squadra, che ha effettuato lo spegnimento delle fiamme. Non ci sono persone coinvolte, richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.