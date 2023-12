Furgoni a fuoco all’Osmannoro

SESTO FIORENTINO – Tre furgoni sono andati a fuoco nella tarda mattinata di oggi in via Righi all’Osmannoro. Sul posto, intorno alle 12.30, sono intervenuti i Vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Firenze-Ovest e di Barberino del Mugello. L’incendio in via Righi, infatti, ha coinvolto in un primo momento un primo furgone, […]

