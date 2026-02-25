Futuro Nazionale getta le basi nelle Signe e a Campi Bisenzio con le adesioni di Vincenzo De Franco e Stefania Celenza

SIGNA – Futuro Nazionale getta le basi anche nelle Signe e lo fa con le adesioni di Vincenzo De Franco, già consigliere comunale (nella foto), e Stefania Celenza, ex responsabile dipartimento famiglia Forza Italia per la provincia di Firenze. “Dopo un’attenta riflessione – dice De Franco – ho deciso di aderire al movimento politico del generale Vannacci per rafforzare il centrodestra la cui forza attuale è data dalla insignificanza di una sinistra impresentabile, più che dalla realizzazione dei suoi punti programmatici”. “Futuro Nazionale, infatti, potrebbe rappresentare un saldo ancoraggio valoriale a idee e temi propri del mondo liberal-conservatore, – aggiunge – la crescente disaffezione dell’elettorato si combatte dando punti certi di riferimento e assicurando coerenza di comportamenti. Troppo è oggi il distacco tra fatti e parole. C’è bisogno di maggiore lealtà nei confronti degli elettori, delle loro aspettative e dei loro interessi. In questo contesto, Roberto Vannacci si pone oggettivamente come “coscienza critica” di questo centrodestra. Con le sue idee chiare, infatti, richiama tutti al rispetto degli impegni programmatici e di valori nei quali si è riconosciuto il nostro l’elettorato”.

“In questo senso Futuro Nazionale si prefigge di recuperare il voto degli scontenti e dei disillusi, riducendo quell’assenteismo che non può non preoccupare chi ha a cuore le istituzioni del paese. E a livello locale, dove la destra non è al governo, ma da sempre all’opposizione, è importante recuperare con Futuro Nazionale quella vicinanza ai bisogni minimi dei cittadini di cui la politica ormai non pare più curarsi. “Proprio a livello locale si impone una necessaria “ristrutturazione” della destra e delle forze di centro tese ad acquisire maggiore credibilità nella battaglia politico-culturale contro le derive della sinistra. Nasce con questi intenti – conclude – il comitato delle Signe e Campi Bisenzio aperto a tutti coloro che credono che la politica, a livello locale come a livello nazionale, non debba mai abbandonare, pur nel suo pragmatismo, gli ideali che sono alla base delle nostre scelte”.

“Insieme al collega avvocato De Franco, – in qualità lui di presidente e la sottoscritta come vicepresidente, abbiamo scelto di condividere, anche nel territorio dei Comuni di Signa, Lastra a Signa e Campi Bisenzio, la nascita di Futuro Nazionale. Questa è una nostra precisa iniziativa civica e politica, volta a sostenere e promuovere le idee e i valori che caratterizzano il movimento. Abbiamo voluto che il comitato diventi un punto di riferimento per tutti coloro che, nella Piana fiorentina, credono nella necessità di difendere e di riaffermare l’identità nazionale, la sovranità, la famiglia tradizionale, il valore della vita e i principi di libertà e di sicurezza. Il nome del Partito di Vannacci, estremamente evocativo, ci piace perché mira a sottolineare la determinazione e la radicalità con cui si intenderà affrontare le sfide di questi tempi. Ho sempre voluto oppormi a certe derive ideologiche e culturali, che minacciano il tessuto sociale e i valori fondanti della nostra millenaria civiltà. In Futuro Nazionale ho visto finalmente lo strumento che mancava per interrompere, con decisione, il progressivo scardinamento dei nostri valori, per scongiurare la demolizione della famiglia, per fermare lo svilimento del valore della vita. Con Futuro Nazionale possiamo dire basta alla dittatura del pensiero unico, del linguaggio unico, alla delegittimazione di coloro che professano scelte fuori dal coro. Riteniamo che Futuro Nazionale abbia il merito e il coraggio di dare voce a un sentire comune, a un’esigenza di chiarezza e di ritorno alla concretezza”.

Fra gli obiettivi del comitato “Futuro Nazionale nelle Signe”, “promuovere un dibattito aperto e critico sulle principali questioni che riguardano la società italiana, dalla famiglia all’immigrazione, dalla sicurezza all’economia, sempre nel rispetto della libertà di espressione e del confronto democratico. Organizzare eventi, incontri e manifestazioni per sensibilizzare l’opinione pubblica e raccogliere adesioni intorno ai principi e alle proposte di Futuro Nazionale. Supportare iniziative legislative e politiche, anche a livello comunale e regionale, che mirino a rafforzare la sovranità nazionale, a tutelare la famiglia naturale e a garantire la sicurezza dei cittadini. Creare una rete di attivisti e simpatizzanti su tutto il territorio delle Signe, pronti a impegnarsi in prima persona per la realizzazione degli obiettivi del comitato”.