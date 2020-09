Galletti (Pd): “Dalle regionali un Pd in buona salute”

CAMPI BISENZIO – “L’esito del voto alle regionali mostra un Partito Democratico in buona salute”. Non ha dubbi il segretario del Pd campigiano, Lorenzo Galletti, nel commentare il verdetto delle urne di domenica e lunedì scorsi. “Il Pd – dice Galletti – si conferma infatti primo partito a Campi Bisenzio con il 30,29% dei voti. Un risultato importante, una vittoria netta e niente affatto scontata, considerati i risultati delle Europee dello scorso anno. Siamo soddisfatti per la bella vittoria di Eugenio Giani e per aver allungato il distacco sulla Lega a Campi, passando dai soli 7 voti di scarto delle Europee dello scorso anno ai 1.400 attuali. Questo risultato ci dice che è stata premiata la nostra azione di governo, anche alla luce di quanto è stato fatto in un momento drammatico come quello vissuto a causa dell’emergenza Covid, e in vista delle grandi difficoltà che dovremo ancora affrontare. Siamo molto felici anche per il risultato raggiunto da Monia Monni, di nuovo consigliere regionale, che il partito ha sostenuto con convinzione, e che ha dimostrato quanto siano importanti la competenza e il radicamento sul territorio per un candidato”. Un risultato, sottolinea Galletti, “che è frutto anche del grande lavoro di squadra che il Pd è riuscito a mettere in atto. Voglio ringraziare tutti i cittadini che ci hanno dato fiducia e anche i militanti, storici e nuovi, che hanno fatto un lavoro enorme in questa campagna elettorale, ricreando entusiasmo e mettendo le basi per rinnovare la nostra classe dirigente”. Questa vittoria però non rappresenta un punto di arrivo per il Pd campigiano, ma anzi l’occasione per ripartire con più slancio. “Si tratta di un primo passo elettorale all’interno di un percorso di rinnovamento e confronto, – conclude il segretario – un percorso che dovrà prevedere tanti altri passi per l’apertura di un campo largo, anche civico, che condivida i valori del centro-sinistra e che voglia progettare e costruire insieme un futuro migliore. Torniamo ad agire su più binari. Oltre a portare avanti l’impegno amministrativo in questa fase così complicata, non mancherà da parte nostra l’impegno per restituire spazi politici, sociali e culturali alla città”