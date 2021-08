Galletti (Pd) e Stefanini (EFS): “Positivo il passaggio di Claudia Camilletti nella maggioranza”

CAMPI BISENZIO – “Il fatto che la maggioranza si ampli è per noi il segno che il lavoro di inclusione portato avanti dai gruppi del Pd ed Emiliano Fossi sindaco in questi tre anni è in grado di attrarre personalità preparate e con un forte radicamento sul territorio come la consigliera Camilletti”: a dirlo, in […]

CAMPI BISENZIO – “Il fatto che la maggioranza si ampli è per noi il segno che il lavoro di inclusione portato avanti dai gruppi del Pd ed Emiliano Fossi sindaco in questi tre anni è in grado di attrarre personalità preparate e con un forte radicamento sul territorio come la consigliera Camilletti”: a dirlo, in una nota, sono i due capo gruppo, Lorenzo Galletti e Andrea Stefanini.

“La consigliera Camilletti, – aggiungono – forse per le sue posizioni troppo costruttive e moderate, era stata prima rimossa dal ruolo di capo gruppo, poi si era creato uno stallo istituzionale pur di non eleggerla come vicepresidente del consiglio, infine era stata emarginata dal centrodestra campigiano da cui provengono ora attacchi che francamente ci stupiscono. Entrare in maggioranza in una fase così complicata a livello sociale ed economico è un atto di grande coraggio e generosità. Ringraziamo Claudia per aver voluto mettere a disposizione della città le competenze che ha evidenziato in questi tre anni e siamo sicuri che lavoreremo bene negli ultimi due anni per disegnare un futuro migliore per la nostra città”.