Galletti (Pd): “Il 22 settembre svegliamoci in una Toscana aperta e solidale”

CAMPI BISENZIO – “Le elezioni regionali del 20 e 21 settembre rappresentano uno snodo cruciale per la Toscana e per tutti i cittadini che nella nostra regione abitano e lavorano. Saremo chiamati non solo a scegliere il Governatore della Regione per i prossimi anni, ma a fare una precisa scelta tra due visioni completamente differenti e contrapposte”. Parole del segretario del Pd campigiano, Lorenzo Galletti, che spiega così la sua posizione in vista del voto di domenica e lunedì: “Da un lato il centro-sinistra a guida Partito Democratico, capace di aggregare nella coalizione tante energie positive della società civile, dell’ambientalismo, del lavoro, che si propone di continuare e innovare in meglio il modello toscano fatto di sanità pubblica, attenzione all’ambiente, attenzione alle piccole-medio imprese e uno straordinario tessuto associativo, che esprime la candidatura di una figura esperta e competente come Eugenio Giani. Con un programma che vuole curare le fragilità ed esaltare i punti di forza, che punta sulle donne per innovare le politiche di genere. Abbiamo, inoltre, la fortuna di avere nel nostro collegio Monia Monni, una donna capace, competente e appassionata che ha svolto un lavoro enorme in questi 5 anni e che merita la rielezione”.

“Dall’altra parte – aggiunge – una visione del mondo opposta. Fatta di privatizzazione sfrenata della sanità su modelli che hanno dimostrato plasticamente il proprio fallimento nei mesi scorsi, di individualisimo, di campagna elettorale con beceri attacchi alle donne e richiami all’estrema destra in più di un candidato, che esprime una candidata inesperta politicamente sebbene già saltata di incarico in incarico fino a diventare parlamentare europea, carica che non lascerà in caso di sconfitta e che dimostra quanto tenga in realtà alla Toscana. Stando ai sondaggi non ci sarà ballottaggio, dunque vincerà il candidato che prenderà un voto più dell’altro”.

“Il Partito Democratico di Campi fa appello ai suoi elettori e militanti e al popolo del centro-sinistra campigiano, affinchè si rechi alle urne nonostante l’emergenza sanitaria non sia ancora terminata. Le procedure anti contagio nei seggi saranno scrupolose e, potendo votare anche nella giornata di lunedì (dalle 7 alle 15) non c’è nemmeno il rischio di trovare lunghe code. Siamo sicuri che la proposta politica del Partito Democratico e di Eugenio Giani sia la migliore in campo per la Toscana. Lavoriamo per svegliarci, il 22 settembre, in una Toscana aperta e solidale, che avanza nei diritti sociali e che risponde alla crisi senza lasciare indietro nessuno. Non svegliamoci in una Toscana pronta a regredire su tutti i punti fondamentali per cui è modello in Italia e nel mondo”.