Galletti (Pd): “Troppe discussioni sul tracciato della tramvia, non mettiamo a rischio i fondi Pnrr”

CAMPI BISENZIO – “Se vengono messi a rischio i finanziamenti Pnrr per la tramvia, sarebbe un danno enorme per la città e per tutta l’area della Piana”. A dirlo è il segretario del Pd campigiano, Lorenzo Galletti, che poi entra nel merito della questione: “La scorsa settimana abbiamo fatto un’assemblea degli iscritti molto partecipata, con la presenza di tecnici ed esponenti politici regionali sul tema della tramvia a Campi. Per tutti gli intervenuti l’opera è decisiva e cruciale per lo sviluppo della città. Oltre a unire per la prima volta con un mezzo ecologico, frequente e puntuale il centro di Campi con il centro di Firenze, la tramvia unisce e “ricuce” anche con le frazioni di San Donnino e San Piero a Ponti con il capoluogo. C’è però molta preoccupazione che un anno di discussioni sulla variante al tracciato finale stia facendo infilare il progetto in un vicolo cieco e in uno scontro tra comitati, con il rischio concreto e imperdonabile di perdere 280 milioni di fondi Pnrr aggiudicati con tanto lavoro, impegno e lungimiranza. Questo, unito al fatto che alcuni membri della maggioranza, incomprensibilmente, continuino a dire pubblicamente che la tramvia sarebbe un problema per la città e non una gigantesca opportunità di crescita. Noi vogliamo andare oltre le divisioni politiche perché questo è un progetto decisivo per il futuro di Campi Bisenzio. Crediamo che il tracciato originario, con piccole variazioni e miglioramenti, possa essere la soluzione migliore e siamo disponibili a discutere in modo costruttivo su come arrivare a risolvere la questione nel migliore interesse di tutti i cittadini che la tramvia la vogliono e la vogliono nei tempi previsti dal Pnrr”.