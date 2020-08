Galletti: “Un successo la prima festa itinerante del Partito Democratico”

CAMPI BISENZIO – Si è chiusa venerdì 31 luglio, al Circolo SMS di Sant’Angelo a Lecore la festa itinerante del Pd di Campi Bisenzio che ha toccato anche i circoli Arci Dino Manetti e Rinascita. “Un successo – dice il segretario Lorenzo Galletti – dal punto di vista della partecipazione, della elevata qualità dei dibattiti proposti e dal grande numero di volontari che l’ha resa possibile. Tanti i temi trattati e addirittura 25 gli ospiti che sono saliti sul palco durante le sette serate, di cui ben 16 donne. A dimostrazione dell’importante sensibilità verso le politiche di genere che ha caratterizzato il programma. Organizzare questa festa in così poco tempo e in un’estate così particolare è stata una scelta coraggiosa che è stata ampliamente ripagata. Abbiamo restituito spazi di discussione politica di qualità alla città e la grande partecipazione registrata ci ha dimostrato che si trattava di un bisogno avvertito dai cittadini”. “Ringraziamo di cuore – conclude – i circoli che ci hanno dato ospitalità, che hanno contribuito insieme a noi a rivitalizzare il territorio per sette belle serate d’estate e che svolgono tutto l’anno preziose attività culturali e ricreative. Anche durante questo periodo di emergenza, le nostre realtà associative non hanno mai smesso di dare il loro contributo per la nostra comunità, così come tutte le attività economiche presenti a Campi, di cui non ci siamo scordati, come ha provato strumentalmente a far passare qualcuno, ma che teniamo in grande considerazione soprattutto nel nostro impegno amministrativo. La Festa de l’Unità, da sempre, è una proposta politica rivolta al territorio e con questo spirito abbiamo affrontato questa edizione inedita e coraggiosa”.