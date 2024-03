Galli (Lega): “Aeroporto, il Pd continua a non decidere: detti le linee guida a Toscana Aeroporti per la messa in sicurezza”

FIRENZE – “Quella legata all’aeroporto di Firenze è una storia tristemente infinita”: a dirlo è il consigliere regionale della Lega, Giovanni Galli. “Anche nell’ultima seduta – aggiunge – abbiamo vissuto l’ennesimo atto di una commedia arrivata, ormai, alla millesima puntata. Dai documenti redatti dalla Commissione Via Vas del Ministero dell’ambiente, appare evidente una bocciatura riguardo alla procedura della fondamentale messa in sicurezza dell’intera area interessata al progetto. I tecnici, gli ingegneri devono essere di supporto e dare le giuste indicazioni, ma, poi, devono essere i politici ad agire, cosa che in tutti questi anni non è mai realmente avvenuto. La sinistra punta solamente ad “allungare il brodo”, mentre il nostro modus operandi mira alla concretezza e a risolvere l’atavica, suddetta questione. Toscana Aeroporti, poi, dovrebbe essere il terminale che realizza ciò che è stato studiato e deciso, non che detta le linee guida; questione che, finora, colpevolmente non è mai avvenuta, proprio per una forma di deferenza del Pd nei confronti della società aeroportuale”.