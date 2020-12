Galli (Lega): “Toscana arancione solo da domenica, gravemente penalizzate le attività produttive”

FIRENZE – Toscana arancione, forse prossimamente gialla. In futuro chissà. Fatto sta che questa girandola di colori sta infiammando il dibattito politico. “Riteniamo – afferma Giovanni Galli, consigliere regionale della Lega – che un buon amministratore debba mantenere determinate promesse fatte ai cittadini e se quanto da lui affermato, viceversa, non si realizza, debba fare un serio esame di coscienza”. “Ci riferiamo, in particolare – prosegue – al presidente Giani che, con tempi e modi inappropriati, aveva detto che la Toscana sarebbe entrata in fascia arancione forse già da quest’oggi o, al massimo, da domani (ieri e oggi per chi legge, n.d.r.), mentre, come è ormai noto, tutto questo succederà solamente domenica. Abbiamo la forte impressione, dunque, che il Governatore non abbia la forza e la doverosa determinazione nel rapportarsi col Governo, al contrario di altri suoi colleghi che, viceversa, hanno strappato, nel tempo, alcune significative deroghe. Di questa scarsa incisività, ne fanno direttamente e pesantemente le spese le attività produttive che, dovranno ancora aspettare, prima di poter, finalmente, riaprire i propri esercizi; in un momento così drammatico per l’economia nazionale e toscana, anche 24 ore in più d’attesa sono un pesante fardello”. “Invitiamo, quindi, – conclude Giovanni Galli – il presidente della Regione, a una forma di doveroso rispetto nei confronti di chi amministra, a riflettere prima di esternare, illudendo incautamente i cittadini su questioni non secondarie. Ora, prospetta di passare in fascia gialla il prossimo 13 dicembre, un’altra uscita ad effetto senza costrutto, oppure stavolta, finalmente, ci azzeccherà?”.