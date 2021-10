Galli (Lega): “Aeroporto di Firenze, ennesima ininfluente mozione su un tema annoso e colpevolmente irrisolto”

FIRENZE – “La questione relativa all’aeroporto di Firenze si trascina, come noto, stancamente da molti anni e non sarà certo l’ultima mozione approvata a risolvere, come d’incanto, la complessa vicenda”: a dirlo è il consigliere regionale della Lega, Giovanni Galli, che aggiunge: “E’ fondamentale che, finalmente, la Regione si assuma, quindi, in toto le sue […]

FIRENZE – “La questione relativa all’aeroporto di Firenze si trascina, come noto, stancamente da molti anni e non sarà certo l’ultima mozione approvata a risolvere, come d’incanto, la complessa vicenda”: a dirlo è il consigliere regionale della Lega, Giovanni Galli, che aggiunge: “E’ fondamentale che, finalmente, la Regione si assuma, quindi, in toto le sue responsabilità sulla tematica. Sinceramente non comprendo, poi, tutto questo entusiasmo da parte del sindaco Nardella; cosa pensa che l’atto in questione sia la panacea a tutti i mali?”. “Noi vogliamo certezze, non solo ininfluenti mozioni senza costrutto – aggiunge il consigliere della Lega – si brancola, colpevolmente, nel buio mentre noi abbiamo, da tempo, le idee molto chiare in materia, auspicando un idoneo Masterplan, per una nuova pista, che venga redatto da professionisti competenti. Insieme ai cittadini toscani attendiamo, dunque, risposte concrete e non il periodico riproporsi di documenti che, siamo certi, non sposteranno di un millimetro l’atavica problematica”. “Ancora nel 2021 – conclude Giovanni Galli – non abbiamo, pertanto, alcuna certezza di quello che dovrà essere fatto ed anche lo stesso Giani appare disorientato e vago; quindi, moderiamo i facili entusiasmi e lavoriamo, invece, seriamente per un adeguato e complessivo sviluppo del sistema aeroportuale toscano”.