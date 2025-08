Gandola: “Da un mese il sindaco non riesce a nominare il nuovo assessore all’ambiente, è inaccettabile”

CAMPI BISENZIO – “È inaccettabile che, a distanza di un mese dalle dimissioni dell’assessore all’ambiente, il sindaco Tagliaferri non abbia ancora provveduto a nominare un sostituto. L’ambiente non può essere relegato a una delega fantasma, soprattutto in un momento in cui la città sta affrontando emergenze importanti legate alla gestione dei rifiuti e alla scarsa […]

CAMPI BISENZIO – “È inaccettabile che, a distanza di un mese dalle dimissioni dell’assessore all’ambiente, il sindaco Tagliaferri non abbia ancora provveduto a nominare un sostituto. L’ambiente non può essere relegato a una delega fantasma, soprattutto in un momento in cui la città sta affrontando emergenze importanti legate alla gestione dei rifiuti e alla scarsa manutenzione del verde pubblico con tutti i rincari inaccettabili avuti quest’anno con la l’arrivo della Taric a Campi Bisenzio. Quali sono i problemi nella maggioranza che impediscono la nomina nel nuovo assessore? Basta tergiversare. Il sindaco parli chiaro alla città e dica a cosa si deve questo stallo”. Si esprime così Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra a Campi Bisenzio che sul tema ha presentato un’interrogazione in occasione dell’ultimo consiglio comunale.

“Il sindaco – aggiunge – ha già le deleghe pesanti dell’urbanistica e del bilancio non è accettabile che continua a mantenere ad interim anche quella dell’ambiente. Si tratta di un fatto non più tollerabile e che dimostra in modo lampante un’unica certezza: il sindaco Tagliaferri è sempre più solo. Oggi ci chiediamo cosa stia aspettando: i cittadini meritano risposte e un’Amministrazione che lavori a pieno regime, non un sindaco indeciso e assente sulle scelte strategiche con una maggioranza litigiosa e senza visione, impantanata tra mille correnti interne che bloccano l’azione amministrativa tanto da impedire, da un mese, di procedere a nominare il nuovo assessore in giunta”.