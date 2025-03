Gandola e Valerio: “Tramvia e sicurezza idraulica: entrambe delle priorità. I progetti? In contemporanea”

CAMPI BISENZIO – I consiglieri comunali Paolo Gandola, capogruppo delle liste di centrodestra, e Roberto Valerio, capogruppo di Fratelli d’Italia, intendono chiarire la loro posizione circa la sottoscrizione di un consiglio comunale straordinario sul tema della tramvia. “In queste ore – hanno spiegato – abbiamo assistito a un ennesimo “teatrino” che nulla a che vedere con la serietà di governare. In particolare, abbiamo letto dichiarazioni dei capigruppo di maggioranza che denigrano la nostra richiesta di consiglio straordinario, derubricando a secondario quello della tramvia di fronte ad altri temi, uno su tutti il rischio idraulico. Tutto ciò è falso e rappresenta una mistificazione della realtà. Noi riteniamo fondamentale e assolutamente prioritario lavorare al fine di aumentare la sicurezza idraulica del nostro territorio e per questo siamo stati i primi, mesi e mesi fa, a proporre la creazione di una Commissione speciale sull’alluvione e il rischio idraulico che avremmo voluto fosse uno strumento serio, permanente e costruttivo che potesse essere di reale supporto e di controllo verso gli enti terzi (Consorzio di Bonifica, Regione, Genio Civile e Publiacqua) che devono lavorare alacramente al fine di studiare e realizzare progetti di risanamento idraulico e di messa in sicurezza idraulica del nostro territorio. Tutto ciò però non è avvenuto, rappresentando detta commissione un fallimento amministrativo voluto proprio dalla maggioranza che l’ha depotenziata nei contenuti e negli obiettivi, fin da subito”.

Il capogruppo Valerio ha poi aggiunto: “Avevo proposto di audire in commissione l’ex sindaco Fossi, di essere ascoltati dalla Commissione alluvione presso la Regione Toscana, di prendere visione delle soluzioni idrauliche messe in campo nella Regione Veneto, ma nulla di tutto ciò è stato permesso. Per questo fare un consiglio comunale straordinario sul tema rischio idraulico è certamente un doppione di questi intendimenti, ma lo svolgeremo con serietà e portando contributi fattivi, come fatto sinora”.

“Ciò detto, però, – ha aggiunto Gandola – ci teniamo a ribadire l’assoluta centralità anche del progetto tramviario per Campi Bisenzio. Infatti, se malauguratamente, questo progetto – sempre più a rischio e sempre più considerato superfluo da chi non ha a cuore il territorio e soprattutto non ha visione sul nostro futuro – rimanesse al palo sarebbe una vera sciagura sociale, economica e commerciale per il territorio, al pari di lasciarlo insicuro dal punto di vista idraulico. I due temi devono essere portati avanti insieme, senza che uno sia derubricato a secondario rispetto al secondo, anche in ragione del fatto che il Comune di Campi ha responsabilità diverse sulle due tematiche. Mentre sul progetto tramviario è in prima linea con responsabilità dirette gestendo in proprio il Provvedimento Autorizzatorio Unico, per la questione del rischio idraulico deve essere di controllo e di sprono continuo verso gli enti superiori al fine di reperire le risorse necessarie alla effettiva messa in sicurezza del nostro Comune”. “Noi – hanno concluso – lavoreremo con ogni forza politica di buona volontà su entrambe i temi, certi che per i nostri cittadini la priorità sia vivere in un territorio sicuro, ma anche sviluppato e vivace”.