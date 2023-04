Gandola, le proposte sulla natalità: “Istituiremo la “Carta valore famiglia, il “premio mamma” e i parcheggi rosa”

CAMPI BISENZIO – “Negli ultimi 10 anni a Campi Bisenzio c’è stato un positivo incremento delle nascite ma oggi la curva si è bloccata e sta procedendo verso il basso. Per questo nel nostro programma abbiamo dedicato tanti punti alla natalità e al sostegno delle nuove famiglie che per noi rappresentano una vera e propria risorsa su cui investire”: lo dice Paolo Gandola, candidato sindaco di Impegno Vero, Lega, Forza Italia-Udc-Pli, Cambiare si può e centrodestra campigiano presentando i punti del programma elettorale.

“Anche su questo abbiamo le idee chiare e non appena saremo alla guida del Comune ci metteremo subito al lavoro per istituire sul modello di quanto avviene ad Arezzo, la “Carta valore famiglia”, che darà diritto a una percentuale di sconto differenziato a seconda del numero dei figli, presso gli esercizi commerciali o gli studi professionali che decideranno di aderire al Protocollo d’intesa che andremo a sviluppare, così da riconoscere una serie di agevolazioni economiche per le famiglie numerose. Saranno riconosciute agevolazioni, riduzioni e sconti su alcuni beni e servizi presso gli operatori economici iscritti alle associazioni di categoria che avranno sottoscritto il protocollo di intesa con l’amministrazione comunale. Prevedremo inoltre l’istituzione di 50 “bonus famiglia” di 1.000 euro, per 50 famiglie residenti nel comune di Campi da almeno 5 anni, non assegnatarie di altri sussidi comunali e individuate tramite Isee, da poter “scontare” in servizi e “bollette” comunali o di aziende partecipate dal Comune e istituiremo il “Premio mamma” con l’istituzione di convenzioni e politiche di sostegno alla maternità che possano prevedere scontistiche ad hoc nelle farmacie comunali per ciò che concerne i prodotti per l’infanzia (pannolini, latte in polvere, omogeneizzati”.

“Pubblicheremo sul sito – conclude Gandola – del Comune l’elenco delle baby sitter qualificate così da mettere in rete domanda e offerta del territorio, istituiremo subito anche a Campi i “Parcheggi rosa”, il progetto di mobilità solidale per le donne in stato di gravidanza o per genitori con prole neonatale individuando i luoghi più adatti nei quali dare vita ai nuovi parcheggi dedicati. Infine, così come già avviene in molti Comuni italiani, daremo vita, anche a Campi, al progetto “Benvenuto al mondo: un libro per ogni nuovo nato”. A ogni nuovo bambino venuto alla luce nella nostra città invieremo un libro in regalo, simbolo dell’educazione alla lettura come opportunità di crescita e formazione per i bambini, in particolare se stimolata fin dall’inizio dai genitori. E’ dimostrato che l’avvicinamento alla lettura fin da piccoli contribuisce in maniera determinante a saldare la relazione con i genitori, a stimolare ed accrescere l’affettività e a far nascere una confidenza con la lettura che è il primo passo nella formazione della persona, della sua libertà e del suo amore per il sapere. Per questo anche noi aderiremo al progetto che oramai si è affermato in tutta Italia “Nati per leggere”, al fine di sensibilizzare le famiglie campigiane a crescere nell’esperienza unica della formazione alla lettura precoce che già, e con successo, si tiene presso la Biblioteca comunale da sempre punto di riferimento di livello nazionale, nell’ambito delle attività rivolte al mondo del libro per l’infanzia e per ragazzi”.