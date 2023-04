Gandola: “Riscopriamo l’identità della città nel settore della moda”

CAMPI BISENZIO – “Campi Bisenzio potrà tornare bellissima valorizzando le sue più importanti peculiarità. Noi di centrodestra daremo vita alla città della scienza, dell’arte e della moda”: si esprime così Paolo Gandola, candidato sindaco di Campi Bisenzio, sostenuto da Impegno Vero, Lega, Forza Italia-Udc-Pli, Cambiare si può e Centrodestra campigiano.

“Le amministrazioni che si sono negli anni succedute non se ne sono mai accorte ma Campi Bisenzio e la moda sono un connubio inscindibile da sempre. Praticamente un’enciclopedia del mondo della moda che racconta tutte le fasi della produzione manifatturiera. Per questo – aggiunge – Campi Bisenzio non può più ignorare questo patrimonio: ci attiveremo subito per dar vita a un incubatore permanente per la moda che si proporrà di promuovere e sostenere i designer e gli imprenditori in erba desiderosi di intraprendere un’attività imprenditoriale autonoma con l’obiettivo di favorire in questo modo la nascita e lo sviluppo di nuove imprese della moda”.

“Non solo, daremo vita, annualmente al format “Rocca moda Campi”, una vera e propria fiera dedicata esclusivamente alle start-up nel campo della moda, avviate in Italia e all’estero. Per una settimana Campi Bisenzio diventerà il fulcro della moda giovanile dando vita a ciò che attualmente oggi non c’è in Italia: una vetrina per tutte le nuove aziende nella moda. Il progetto dell’incubatore (che potrebbe realizzarsi nell’ex Cinema Moderno, oggi di proprietà della Curia) – conclude Gandola – sarà inviato per partecipare al concorso nazionale “Città italiana dei giovani”. Si tratta di una proposta davvero qualificante che siamo certi concorrerà a rilanciare l’identità della città, creare sviluppo e nuove opportunità”.