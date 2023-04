Gandola: “Saremo noi a riaccendere le luci dello sport dopo anni di buio”. Tutte le proposte

CAMPI BISENZIO – “Dopo anni di buio, saremo noi del centro-destra a riaccendere le luci per dare valore allo sport campigiano, le cui associazioni, soprattutto quelle “non amiche” sono state per troppo tempo bistrattate ed ignorate”: a dirlo è Paolo Gandola, candidato sindaco a Campi Bisenzio sostenuto da Impegno Vero, Lega, Forza Italia, Udc, Popolo […]

CAMPI BISENZIO – “Dopo anni di buio, saremo noi del centro-destra a riaccendere le luci per dare valore allo sport campigiano, le cui associazioni, soprattutto quelle “non amiche” sono state per troppo tempo bistrattate ed ignorate”: a dirlo è Paolo Gandola, candidato sindaco a Campi Bisenzio sostenuto da Impegno Vero, Lega, Forza Italia, Udc, Popolo delle famiglia, Cambiare si Può, Noi moderati e Partito Liberale Italiano.

“Dopo anni nei quali non c’era nemmeno in giunta un assessore delegato – ha spiegato Gandola – ripareremo subito e assegneremo una delega precisa a un componente della nostra giunta comunale così da sostenere in maniera convinta le associazioni sportive e dare seguito a un principio basilare quanto complicato: garantire lo sport per tutte le persone, senza differenza di età, di condizione fisica, di genere o di condizione economica. Apriremo uno sportello unico per l’ottenimento di permessi e autorizzazioni per l’organizzazione di eventi e attività sportive, per supportare le associazioni nella presentazione di progetti su fondi di riferimento regionale, nazionale ed europeo ed istituiremo “La consulta comunale dello sport” un organo consultivo dell’amministrazione comunale e di raccordo fra il Comune e il mondo dello sport cittadino. Alla consulta saranno richiesti pareri sulle politiche comunali in materia di sport, con particolare riferimento alla programmazione dell’impiantistica sportiva e delle iniziative di promozione della pratica sportiva”.

“Inoltre, istituiremo il “Premio dell’atleta dell’anno” così da dare valore a tutti i nostri campioni, riorganizzeremo tutta la gestione delle strutture sportive esistenti, potenziandole con l’ausilio di finanziamenti regionali e del Credito Sportivo, sbloccheremo subito il progetto per realizzare la copertura della pista di pattinaggio di Villa Montalvo, che sarà data in gestione tramite regolare bando pubblico e creeremo dei campi dove poter praticare il beach volley nei periodi estivi sempre nell’area verde di Villa Montalvo. Un modo per dare anche un aiuto ai tanti giovani che in estate hanno poche proposte per trascorrere le loro giornate”.

“Ma tante altre sono le proposte, – conclude Gandola – valorizzeremo il lago Paradiso, di proprietà comunale, con una sua completa riqualificazione e la creazione di spazi dedicati al bar e alla ristorazione così da migliorarne la fruizione e rendere economicamente sostenibile la gestione, istituiremo, nei mesi estivi, la “Notte bianca dello sport” e ci attiveremo con i dirigenti scolastici delle scuole medie presenti a Campi Bisenzio per dar vita alla sezione “a indirizzo sportivo”. Ciò avverrà, sul modello di quanto già avvenuto a Lastra a Signa, con un allungamento del tempo scuola di due ore a settimana e si concentrerà su un percorso didattico focalizzato sullo sport inteso come benessere, prevenzione, educazione alla salute ed educazione alimentare. Saranno proposti dei percorsi didattici particolari e delle uscite dedicate e ci attiveremo affinché la scuola possa aderire alla “rete nazionale scuola media dello sport. E dico una cosa chiara, prima di un palazzetto dello sport nuovo di zecca servono palestre in ogni plesso scolastico, da fare fruire ai nostri studenti e alle nostre associazioni sportive del territorio le cui competizioni sono quasi sempre in concomitanza e che quindi necessitano di plurimi spazi”.