Gandola: “Sicuri di andare al ballottaggio, Campi merita di cambiare amministrazione”

CAMPI BISENZIO – “Campi Bisenzio merita di cambiare, lo meritano i nostri cittadini, i nostri imprenditori ed i commercianti del nostro territorio. La nostra coalizione è pronta per dare alla città quel cambiamento che i cittadini attendono e reclamano da troppo tempo”. Lo ha detto Paolo Gandola, candidato sindaco sostenuto da Forza Italia, Lega, Impegno Vero, Cambiare si può e Centrodestra campigiano, che questa mattina ha ricevuto la visita dei senatori Licia Ronzulli e Maurizio Gasparri e degli onorevoli Erica Mazzetti e Roberto Berardi, accompagnati dal coordinatore regionale Marco Stella, dal coordinatore provinciale Paolo Giovannini e dal coordinatore comunale Angelo-Victor Caruso.

“Sono grato a Forza Italia, – ha detto Gandola – così come domenica scorsa sono stato grato alla Lega, per il grande sostegno che i due storici partiti di centro-destra hanno voluto sinceramente dimostrarmi. Sto girando palmo palmo la nostra città, sono in tutte le frazioni, sto incontrando ogni giorno decine di cittadini e tanti imprenditori, respiro da settimane la grande voglia di cambiamento che c’è in città e noi siamo certi di rappresentare l’unica proposta alternativa con idee, progetti e una visione chiara di sviluppo. Per realizzare il programma che abbiamo in mente dovremo trovare, tutti insieme, il coraggio di cambiare”.

Abbiamo un grande lavoro da fare: dobbiamo portare Campi Bisenzio fuori dalle sabbie mobili e da quella sfiducia che ha permeato tutta la città. Più sicurezza, più servizi sanitari, maggiore attivazione alle frazioni, – ha concluso – una rivoluzione nel campo nella cultura con la riscoperta dell’identita della città e una revisione globale delle viabilità: abbiamo obiettivi chiari e di estrema concretezza, distanti da quelle inconcludenti chiacchere che, in genere, cercano facile sponda nell’altrui delegittimazione. Siamo in campo perché noi questo territorio lo amiamo profondamente e siamo pronti a governare la città con amore e devozione”.