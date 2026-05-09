Gara di torte fra gli agenti della Polizia locale per “La forza di Giò”

PRATO – Sala gremita ieri sera al circolo Sant’Andrea di Iolo per la gara di torte in cui si sono sfidati gli agenti della Polizia locale, in servizio e in pensione, organizzata dal Gruppo ricreativo del Corpo per raccogliere fondi da devolvere all’associazione “La forza di Giò”. L’associazione di volontariato, infatti, che da anni sostiene la ricerca sui tumori cerebrali infantili, è nata a Prato dalla storia di Giovanni Fuochi, che ha combattuto per 16 anni contro la malattia. A fondarla sono stati i suoi genitori, Enrico Fuochi e Monica Brogi, accompagnati da tanti amici e da altre associazioni, che con diverse iniziative solidali supportano il reparto di neuro-oncologia dell’Ospedale Meyer di Firenze. La creatività, la dolcezza e la solidarietà sono andare a braccetto in questo appuntamento con decine di torte che alla fine della gara e dopo la proclamazione dei vincitori sono state “vendute all’asta”.