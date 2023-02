Gara podistica “Palastreto” Trofeo Big Mat: il via domenica 12 febbraio

SESTO FIORENTINO – Si svolgerà il 12 febbraio la gara podistica “Palastreto” quinto trofeo Big Mat promosso dall’ASD GS il Fiorino. La partenza e l’arrivo sarà dalla Querciola. Due le gare: una competitiva e una non competitiva.

Gara competitiva partenza Via della Querciola – Viale Ariosto – Via della Querciola – Viale Giulio Cesare – Via Garibaldi – Viale Ferraris – Via Buonarroti – Via Donatello – Via Buonarroti – Piazza Ghiberti – Via Masaccio -Via Di Querceto . Via Cafiero – Via del Cuoco – Via Biancalani – Via Del Ghirlandaio – Via Bortolotti – Via Sterrata per Valiversi – Via Delle Gore – Via Sterrata per Olivo Rosso – S.P. 130 (Km.14+100 fino a Km 14 +500) – Via Di Isola – Via privata del guardia e cassoni acquedotto – Via dei Molini – Via Di Doccia – Via nel Bosco per Palastreto, via Di Fonte Mezzina, Via Fratelli Rosselli, Via Di Castello, Via Venni-Piazza Biancalani – Via Della Resistenza – Via Della Mula – Via Strozzi – Via Fratelli Rosselli – Viale XX Settembre – Via Bassi – Via Bencini – Via Da Feltre – Via Cavour – Via Fiorelli – Via Tosa – Via Delle Torri – Pedonale Viuzzo degli Orti – Via degli Orti – Via Locchi – Via Baracca – Via Cafiero – Via Battisti – Via N. Sauro – Via Donatello – Viale Buonarroti – Viale Gramsci-Viale G. Cesare – Via Della Querciola – Viale Ariosto – Via della Querciola;

Gara non competitiva, partenza Via della Querciola – Viale Ariosto – Via della Querciola – Viale Giulio Cesare – Via Garibaldi – Viale Ferraris – Via Buonarroti – Via Donatello – Via Buonarroti – Piazza Ghiberti – Via Masaccio -Via Di Querceto . Via Cafiero – Via del Cuoco – Via Biancalani – Via Del Ghirlandaio – Via Bortolotti – Via Sterrata per Valiversi – Via Delle Gore – Via Sterrata per Olivo Rosso – S.P. 130 (Km.14+100 fino a Km 14 +500) – Via Di Isola – Via privata del guardia e cassoni acquedotto – Via dei Molini – attraversamento S.P. 130 (Km.15+100) – Via Murata – Via dei Redini – Via Delle Torri – Pedonale Viuzzo degli Orti – Via degli Orti – Via Locchi – Via Baracca – Via Cafiero – Via Battisti – Via N. Sauro – Via Donatello – Viale Buonarroti – Viale Gramsci-Viale G. Cesare – Via Della Querciola – Viale Ariosto – Via della Querciola.