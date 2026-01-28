Gemellaggio fra Lastra a Signa e Münster, il sindaco Caporaso incontra il primo cittadino del comune tedesco Joachim Schledt

LASTRA A SIGNA – Si è parlato di economica, politiche europee, agricoltura, scuola e sport durante l’incontro avvenuto nei giorni scorsi tra il sindaco Emanuele Caporaso, il vicesindaco Annamaria Di Giovanni e il sindaco Joachim Schledt del Comune di Münster, cittadina tedesca della provincia di Darmstadt con cui Lastra a Signa è gemellata. La delegazione del comune tedesco, composta tra gli altri, oltre che dal sindaco, anche dalla presidente del comitato per il gemellaggio Gerlinde Herd Huber, in Italia per alcuni incontri istituzionali, è stata accolta nel palazzo comunale per fare il punto sui progetti inerenti il patto di gemellaggio. “E’ stato un incontro proficuo e interessante – ha detto Caporaso – e utile per riallacciare il progetto del gemellaggio visto che entrambi siamo sindaci recentemente insediati, al primo mandato. Abbiamo parlato di future progettualità congiunte che potrebbero riguardare i giovani e gli studenti, l’economia dei due territori e soprattutto lo sport, visto che il sindaco di Münster si è dimostrato molto interessato alle iniziative che stiamo portando avanti a favore dell’inclusione in ambito sportivo, dal progetto del calcio adattato “Un calcio per tutti” a quello del Baskin, il basket inclusivo: un tema su cui stiamo puntando molto e che potremmo sviluppare ancora anche nell’ambito nel patto”.

(Nell’immagine il sindaco Emanuele Caporaso insieme al sindaco di Munster Joachim Schledt e alla presidente del comitato per il gemellaggio Gerlinde Herd Huber)