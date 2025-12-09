SESTO FIORENTINO – Si terrà giovedì 11 dicembre nel palazzo comunale la sottoscrizione del patto di gemellaggio tra Sesto Fiorentino e la città palestinese di Tulkarem, in Cisgiorndania. Alla cerimonia interverranno la vicesindaco facente funzione di sindaco di Sesto Fiorentino Claudia Pecchioli, il sindaco di Tulkarem Riyad Awad, l’ex vicepresidente del Parlamento Europeo Luisa Morgantini. La cerimonia sarà introdotta dalla consigliera delegata alla cooperazione internazionale del Comune di Sesto Fiorentino Irene Falchini. “La firma di questo patto di gemellaggio è il culmine delle relazioni avviate a partire dal 2019 con alcuni progetti di cooperazione internazionale promossi insieme ad ASL Toscana Centro in Cisgiordania – spiega Pecchioli – Nel 2023 una missione istituzionale del nostro comune è stata accolta a Tulkarem e un anno dopo siamo stati noi ad accogliere una delegazione palestinese, condividendo la volontà di procedere ad un patto di gemellaggio che avvicinasse le nostre comunità”. “In questi mesi la nostra attenzione si è concentrata sul genocidio di Gaza, ma in Cisgiordania le violenze e le prevaricazioni dei coloni e dell’esercito israeliani non si sono mai fermate – prosegue – La stessa città di Tulkarem è stata oggetto di pesantissimi attacchi contro le infrastrutture civili negli ultimi mesi e quotidianamente i suoi abitanti si trovano ad affrontare una situazione sempre più difficile”. “Siamo onorate di ricevere nella nostra città il sindaco di Tulkarem per la firma del patto – conclude – e lo facciamo con la speranza che questa visita possa essere presto contraccambiata in una Palestina libera, indipendente e in pace”.