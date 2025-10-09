Gemelli (FdI): “Sicurezza, in Toscana servono i CPR”

FIRENZE – Quello della sicurezza è un tema su cui Claudio Gemelli, candidato per Fratelli d’Italia nel Collegio 4, “ribatte” da sempre. “Servono i CPR” il suo monito. “La sinistra toscana – aggiunge – si è rimangiata le sue parole. Mentre, pochi anni fa, Giani e Nardella, insieme a tutti i sindaci parlavano della realizzazione di un CPR in Toscana, oggi lo stesso Giani, appoggiato da sinistra e compagni, ha scelto la strada dell’ostruzionismo ideologico nei confronti di un’opera necessaria per la sicurezza di tutti i toscani. Attualmente ci sono più di 1.000 immigrati irregolari che devono essere rimpatriati. Ma in Toscana ciò non avviene. Le opzioni sono due: o i clandestini vengono portati nei CPR fuori regione, a spese dei cittadini onesti, oppure a questi viene consegnato un foglio di via per poi lasciarli liberi di girare. E abbiamo visto molteplici volte cosa, purtroppo, accade poi. Grazie al governo Meloni, però, verranno comunque realizzate ben due CPR. Uno sarà dedicato soltanto agli immigrati illegali che spacciano, mentre l’altro per tutti i clandestini che commettono gli altri reati. Si tratta di strutture indispensabili per poter garantire sicurezza. Parola avversa alla sinistra che, invece, continua a prodigarsi per un’insensata accoglienza indiscriminata”.