Gemelli (FdI): “Solidarietà alle forze dell’ordine, i comportamenti violenti sono inammissibili”

FIRENZE – “Solidarietà alle forze dell’ordine”: a esprimerla è il neo consigliere regionale e presidente provinciale di Fratelli d’Italia, Claudio Gemelli, che è tornato sulla manifestazione ex Gkn di sabato scorso sfociata poi nell’irruzione all’interno dell’aeroporto di Peretola. “Durante il corteo partito da Novoli, a cui hanno aderito anche Antonella Bundu e altri esponenti della sinistra, – aggiunge Gemelli – un gruppo di manifestanti si è separato dal tragitto designato in direzione dell’aeroporto. Una volta arrivati a Peretola, con tanto di bandiere palestinesi al seguito, hanno prima occupato il parcheggio esterno per poi tentare di entrare. Hanno invaso l’atrio dell’aeroporto per poi salire al secondo piano con, forse, l’intenzione di occupare le piste. L’aeroporto è stato così rimasto bloccato per diverso tempo. Si sono susseguiti scontri con le forze dell’ordine e ben dieci agenti sono rimasti feriti. E’ improponibile che, ancora una volta, dalle manifestazioni della sinistra scaturiscano scontri con le forze dell’ordine e disagi per i cittadini, in questo caso i viaggiatori. Ci sono tanti modi di manifestare dissenso, ma ora ci siamo stancati di chi usa violenza e danneggiamenti. Massima solidarietà nei confronti di tutti coloro che stavano portando avanti il loro lavoro in divisa e un augurio di pronta guarigione a tutti i feriti da parte di questi presunti “pacifisti”, così come ama definirli la sinistra”.