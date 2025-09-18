Geometri da (quasi) 50 anni: gli ex ragazzi del 1977 al Salvemini si ritrovano a cena

CAMPI BISENZIO – Geometri da quasi 50 anni. Anche se qualcuno di loro poi nella vita ha fatto altro. Si sono ritrovati per una sera a cena, presso il ristorante “Aqaba” a Sesto Fiorentino, gli ex ragazzi della sezione G che si erano diplomati geometri quasi mezzo secolo fa, nel 1977, all’Istituto Salvemini a Firenze. L’occasione è stata infatti il ritorno in città per qualche giorno di uno di loro e che adesso vive in Calabria. Una telefonata, il passaparola e il gioco è fatto: per una sera è sembrato di tornare fra i banchi dove avevano iniziato a “costruire” la loro vita. Ovvero Bruno Santini, Andrea Morbidelli, Stefano Mucci, Gian Luca Migliorini, Stefano Francalanci, Andrea Risaliti, Daniele Scarlini, Pierluigi Lucchesi, Stefano Mori, Alberto Nardi, Andrea Meconcelli, Claudio Venturi, Gaetano Ragionieri, Paolo Calistri e, direttamente dalla Calabria, Andrea Dini. Una serata all’insegna dei ricordi, anche di coloro che purtroppo non ci sono più, e dei bellissimi momenti passati insieme. “Nonostante sia passato tanto tempo, è stato come se ci si vedesse tutti i giorni”. Con l’obiettivo di ritrovarsi ancora nel 2027 quando gli anni dal diploma saranno 50.