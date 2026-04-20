“Geppino Micheletti”, nuovo premio per il libro di Vanni

SESTO FIORENTINO – Un altro riconoscimento per la casa editrice sestese «apice libri» di Stefano Rolle e per Duccio Vanni, che insegna Storia della medicina presso l’Università di Firenze, autore della biografia del medico istriano Geppino Micheletti. Infatti, dopo le onorificenze in terra giuliana e presso il Parlamento italiano, il libro si è aggiudicato a […]

SESTO FIORENTINO – Un altro riconoscimento per la casa editrice sestese «apice libri» di Stefano Rolle e per Duccio Vanni, che insegna Storia della medicina presso l’Università di Firenze, autore della biografia del medico istriano Geppino Micheletti. Infatti, dopo le onorificenze in terra giuliana e presso il Parlamento italiano, il libro si è aggiudicato a Verona la XX edizione del Premio letterario nazionale “Generale Loris Tanzella”, che intende valorizzare e promuovere ricerche e scritti che recuperino la memoria della storia degli esuli giuliano-dalmati e della loro cultura, divulgandone in tal modo la conoscenza. La cerimonia si è svolta il 17 aprile presso il Circolo unificato dell’Esercito.